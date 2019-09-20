Телезвезда скрылся с места происшествия

Экс-участник телепроекта "Дом-2" Филипп Алексеев стал участником потасовки на МКАДе. Мужчина сначала ехал за машиной скорой помощи, а затем начал обгонять другие автомобили по обочине, – сообщает Telegram-канал Mash.

Не справившись с ситуацией, Алекссев зацепил байкера, тот упал на автомобиль, ехавший рядом. Экс-участник скандального проекта никак не отреагировал на произошедшее. Позже, как сообщают журналисты, мужчину догнали, но оформлять ДТП он отказался и быстро скрылся на машине. Объяснил свою опасную езду звезда "Дома-2" просто – он очень спешил на самолет.

Филипп Алексеев появился на съемочной площадке проекта в 2011 году. На "Доме-2" он пытался построить отношения с Екатериной Колисниченко, но через год покинул телестройку навсегда.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах "Дома-2".