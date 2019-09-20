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"Интересная поза": Бузова засветила дырку на улице

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость раздвинула ноги на лестнице

Ольга Бузова выложила в Инстаграм снимок, где она растянулась на ступеньках в джинсах с дыркой на колене. Пока одни восхищались позой Бузовой и ее красотой, злопыхатели обругали ведущую "Дома-2" за уродливую, по их мнению, обувь.

"К черту обувь, поза крутая", "Интересная поза", "Нереальная красотка! Как можно такой красивой быть?", "Худенькая малышка", "Как всегда королева", "Лапищи какие-то", "Кроссы уродливые", "Оль, тебе больше каблуки идут", "Размер ноги 46?", "Огромные кроссовки", "Ведет себя, как подросток", – высказались комментаторы в Инстаграм Бузовой.

Под другим снимком певицы начали обсуждать бюст ведущей "Дом-2": по мнению подписчиков, на фотографии формы Бузовой выглядит больше, чем обычно. В Интернете предположили, что звезда могла сделать себе пластическую операцию.

"Откуда грудь появилась?", "Грудь прибавилась", "Неужели пластику сделала?", "Грудь нарисовали в фотошопе", – обсудили в комментариях фигуру звезды.

Ранее в Интернете появилось видео нападения Ольги Бузовой на своего бывшего возлюбленного. 

Дарья ПЕТРОВА
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