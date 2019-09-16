Знаменитость прятала свою болезнь под макияжем и закрытой одеждой

Анна Седокова рассказала, что уже несколько недель борется с крапивницей. Из-за заболевания певица покрылась красными пятнами, также у нее случился отек внутренних органов и возникли проблемы с дыханием. Сейчас звезда вынуждена всегда носить с собой шприц с лекарством, чтобы в случае чего спасти себя.

Из-за чего у Седоковой появилась крапивница врачи умалчивают. Сама артистка предполагает, что все из-за стресса, который она испытала, готовясь к игре в театре. Тогда у знаменитости впервые опухла губа, а потом случился острый приступ.

Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. <...> Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать.



– рассказала Седокова подписчикам.

В доказательство своей болезни артистка выложила в Instagram несколько видео и фото, где видно, что тело артистки покрыто красными пятнами. А от зрителей ей удавалось скрывать свою болезнь благодаря макияжу.

Чтобы поправить своей здоровье Анна Седокова отправилась в клинику. Поклонники надеются, что в ближайшее время экс-солистка группы "ВИА Гра" пойдет на поправку.

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