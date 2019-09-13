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В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак выходит замуж. LIVE

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
"Блондинка в шоколаде" и режиссер выбрали для торжества пятницу, 13-е

Предстоящая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова – одно из самых обсуждаемых событий в медиапространстве. Известно, что свадьба торжество состоится в одном из ресторанов Москвы, но все подробности влюбленные пока не раскрывают. 

10:00. Ксения Собчак поделилась первым фото в свадебном наряде. «Мне кажется, я готова к главному Дню!», - написала журналистка.

Поклонники уже отметили прекрасный вкус Ксении и сравнили его с нарядом, в котором она выходила замуж за Максима Виторгана.

«С Максимкой в какой-то фигне женилась», «Какое нежное платье», «Один раз выходят замуж только ленивые», «Максим-каменная стена, надежный, отличный отец. И это чудо глазастое по имени Богомол(Ксения, вы что?», «Самая красивая невеста», - прокомментировали в Instagram. 

9:30. В каком именно ЗАГСе собираются женится молодые – неизвестно. Но в Telegram появилась интересная подробность: Собчак и Богомолов подъедут к музею, где пройдет торжество на катафалке с надписью "только смерть разлучит нас", – пишет "Героиня Татлера".

В приглашении, которое разослали гостям перед свадьбой, место самой церемонии тоже не было обозначено. 

9:00. Предупредить Константина Богомолова об опасности такого брака решила Роза Сябитова. Сваха уверена, что Собчак способна превратить жизнь любого мужчины в ад и сделать его нищим.

Собчак и Богомолов, похоже, не замечают подобных высказываний и даже не боятся женится в пятницу, 13-е – день, который называют проклятым и черным. "К + К = Любовь", – написала Собчак утром перед свадьбой.

8:39. Свадьба Собчак и Богомолова стала главным поводом для постов в Интернете. Блоггер Лена Миро поиронизировала над тем, что влюбленные хотят обвенчаться в церкви. "Уже завтра глубоко залетевшая Ксения Собчак выходит замуж за предполагаемого отца ребенка, – жестко высказалась Миро, назвав журналистку "неверующей блудницей, прелюбодейкой, завистницей, чревоугодницей, патологической лгуньей, лжесвидетельницей и сводницей".

В прошлом Константин Богомолов также любил эпатировать публику. Например, несколько лет назад режиссер появился на сцене абсолютно голым. Все происходило на вручении театральной времени: в какой-то момент мужчина скинул с себя женский наряд, прикрыв интимное место газетой. 

8:36. Праздничная церемония пройдет в Москве. "Комсомольская правда" сообщила, что торжество Собчак и Богомолов обойдется примерно в 16 млн. рублей. Часть этой суммы ушла на свадебный наряд для Ксении, видео с платьем поделился Telegram-канал Mash.

8:35. В начале лета Ксения и Максим развелись, а в августе стало известно, что телезвезда собирается замуж за своего нового избранника. По слухам, такая спешка связана с интересным положением блондинки, сама Собчак не подтверждает, что беременна.

8:20. Отношения Константина Богомолова и Ксении Собчак развивались стремительно и, как признается сама журналистка, начались еще тогда, когда она была замужем за Максимом Виторганом. Официальный муж тогда не выдержал и устроил драку с любовником Собчак.

Дарья ПЕТРОВА
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