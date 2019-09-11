Друзья знаменитостей рассказали подробности предстоящего праздника

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова назначена на 13 сентября. Сами влюбленные всех секретов не раскрывают, а вот одна из знакомых режиссера рассказала, как он готовится к свадьбе с эпатажной блондинкой.

По словам источника, Богомолов выглядит очень счастливым, ведь он давно мечтал сделать предложение экс-ведущей "Дома-2". Изменилась и внешность режиссера – он сбросил почти 20 кг.

"Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся. Костя, когда еще все гадали, правда ли у него роман с Собчак, пришел ко мне в гости и все рассказал. Сказал, что хочет сделать Ксюше предложение в тот день, когда она получит документы о разводе",

– цитирует источник "Комсомольская правда".

Удалось Константину Богомолову и сохранить хорошие отношения с бывшей женой. Дарья Мороз продолжает работать с ним, также они вместе воспитывают дочку. Актриса, по словам источника, даже получила приглашение на торжество, но скорее всего, на празднике не появится.

"Выглядит Даша прекрасно, расцвела после того, как его прогнала. Костя – человек своеобразный. И у него всегда есть поклонницы, которые им восхищаются", – добавляет знакомая режиссера.

По информации журналистов, на свадьбе Собчак и Богомолова будут присутствовать 300 гостей, среди которых Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова и Земфира. Вести мероприятие, возможно, будет Игорь Верник.

Если дата проведения свадьбы уже известна, то точное место – нет. Влюбленные не хотят, чтобы на празднике было много журналистов и фотографов.

По слухам, Ксения Собчак и Константин Богомолов решили так скоро сыграть свадьбу из-за того, что журналистка беременна. Сама звезда над подобными слухами только смеется, она считает "свадьбу по залету" - безысходностью.