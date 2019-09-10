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"Постоянно меняет мужей": Сябитова отговаривает любовника жениться на Собчак

Роза Сябитова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Сваха раскритиковала поведение журналистки

Предстоящая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова – одно из самых обсуждаемых событий в медиапространстве. Не смогла воздержаться от комментариев и Роза Сябитова. Ведущая указала на все недостатки эпатажной блондинки и пожалела ее будущего мужа.

Сябитова уверена, что Богомолов – человек очень смелый, раз решил жениться на такой женщине. Телезвезда предполагает, что Собчак способна превратить жизнь любого мужчины в ад.

"Как минимум это женщина, которая не боится показывать себя в нелицеприятных ипостасях. От нее в общем-то сложно ожидать каких-то логических действий. <…> Ксения точно относится к категории женщин, которые из короля делают нищего. <…> Она превращает жизнь мужчины в ад",

рассказала Сябитова "Собеседнику".

В качестве примера сваха привела бывшего супруга Собчак – Максима Виторгана. По мнению свахи, он после романа с ней изменился не в лучшую сторону.

Предупредила телезвезда и о материнских качествах экс-ведущей "Дома-2". Сябитова не сдерживалась в выражениях и прямо назвала Ксению Анатольевну "плохой матерью".

"Мне ее сына жалко. Он свою мать редко видит, а всякие няньки-маньки не сформируют ребенка и не уберут его будущие психологические проблемы", – сказала телезвезда.

Сябитова также подтвердила, что скоро у Ксении Собчак родится еще один ребенок, за него она также обеспокоена:

"То, что женщина постоянно меняет мужей, ее как мать не красит, да и в голове у ребенка возникают вопросы, кто папа, а кто не папа. Сейчас вот у нее еще один ребенок родится".

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются поженится 13 сентября этого года. По слухам, скорая свадьба связана с тем, что телезвезда беременна.

Дарья ПЕТРОВА
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