Гостям торжества дали список желаемых покупок

На днях все поклонники Ксении Собчак и наблюдатели за светской жизнью были взбудоражены сногсшибательной новостью.

Телеграм-канал Dark Сosmo сообщил, что Собчак и ее жених Константин Богомолов ожидают малыша, поэтому, дескать, и свадьбу решили сыграть, не откладывая в долгий ящик.

В информационном пространстве дружно начали обсуждать это сообщение.

"Если бы Ксения Собчак и Константин Богомолов женились, извините, "по залету" – это было бы очень несовременно, а они вообще люди прогрессивные", -

написала в своем телеграм-канале светская обозревательница Евгения Милова. На это Ксения ответила, что свадьбы "по залету" – дело грустное.

"Есть в этом какая -то безысходность))))", -

пошутила Собчак.

Телеграм-каналу известного глянцевого журнала звезда дала еще более резкий комментарий:

"Дорогая редакция Татлера!..Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда".

Между тем приготовления к свадьбе, назначенной на пятницу, 13 сентября, идут полным ходом. На интернет-ресурсе "Модные хроники злой киски" даже появился список желаемых подарков для молодоженов. Гости могут подарить счастливым супругам мебель и предметы интерьера в новый загородный дом Собчак. Однако подарки могут быть и более скромными: можно выбрать, к примеру, банные халаты от 14 тыс. 600 до 35 тыс. 900 рублей или полотенца всего лишь за 6 тыс. 300 рублей.

Константин и Ксения решили не гнаться за модой и не помогать страждущим:

"Если вместо подарка молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого!", -

то ли в шутку, то ли всерьез говорится в видеообращении Константина и Ксении.