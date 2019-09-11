Собчак рассказала правду о сложном уходе от Виторгана

Телеведущая не стала обманывать бывшего мужа

Ксения Собак призналась, что долгое время старалась контролировать свои чувства к Константину Богомолову. По ее словам, от этого ей становилось только хуже. Когда журналистка поняла, что не может противостоять влечению к режиссеру, а их отношения перестали быть дружескими, она рассказала обо всем Максиму Виторгану, бывшим тогда ее мужем.

"Он знал обо всем очень давно",

– поведала Собчак журналу Tatler.

Телеведущая призналась, что тот период был для нее сложным, а чувства к режиссеру были маниакальными. Звезда уверена, что она "зеркало" своего будущего супруга, потому что у них одинаковая энергетика. При этом Собчак считает Богомолова гением, который лучше нее.

Знаменитость также добавила, что хочет венчаться с возлюбленным, потому что это очень красивая традиция.

"Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это, что навсегда останется в памяти", – подчеркнула Собчак, которая уже выбрала подвенечное платье.

Медиадива добавила, что ее свадьба будет праздником, на который, как сообщает "Комсомольская правда", пригласили 300 человек. По информации портала URA.RU, вечер будет вести Игорь Верник.