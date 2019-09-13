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Собчак резко изменила решение в день свадьбы

Собчак резко изменила решение в день свадьбы
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Планы пары изменились

Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли место проведения праздничного торжества. Если раньше сообщалось, что мероприятие пройдет в Петровском пассаже, то сейчас влюбленные резко изменили свое решение. Знаменитости отпразднуют бракосочетание в Музее Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Super, гости узнали о новой свадебной локации только сегодня утром.

Подробнее о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова можно узнать в трансляции.

Дарья ПЕТРОВА
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