Нибиру
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Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли место проведения праздничного торжества. Если раньше сообщалось, что мероприятие пройдет в Петровском пассаже, то сейчас влюбленные резко изменили свое решение. Знаменитости отпразднуют бракосочетание в Музее Москвы.
Как сообщает Telegram-канал Super, гости узнали о новой свадебной локации только сегодня утром.
Подробнее о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова можно узнать в трансляции.
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