Планы пары изменились

Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли место проведения праздничного торжества. Если раньше сообщалось, что мероприятие пройдет в Петровском пассаже, то сейчас влюбленные резко изменили свое решение. Знаменитости отпразднуют бракосочетание в Музее Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Super, гости узнали о новой свадебной локации только сегодня утром.

Подробнее о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова можно узнать в трансляции.