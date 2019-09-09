Знаменитость спрятала интимное место под повязкой

Анна Седокова приняла участие в съемке для эротического журнала. На пикантной фотосессии на артистке остался только полупрозрачный лифчик и колготки в сетку. Интимное место красотка прикрыла кожаной повязкой, а вот боком позировала без нее – все пользователи Instagram смогли рассмотреть ее пышные ягодицы.

Если недавно Седокову всячески критиковали за недостатки тела, то после этой съемки комментаторы высказались единогласно – у певицы стройная и сексуальная фигура.

"Горячая", "Вы потрясающе красивая", "На обложке то без трусиков?!", "Девушка мечты", "Чудненько выглядишь на видео", "Огонь", - оценили поклонники певицы.

Сама Седокова призналась, что недавно отказалась появиться в другом эротическом журнале, так как фотограф настаивал на съемке без нижнего белья, что напугало Анну.

"Журнал дарит людям фантазии. То, куда ты можешь переместиться, улететь, представить себя с этой женщиной",

– рассказала экс-солистка группы "ВИА Гра".

Ранее Анна Седокова устроила скандал в клинике.