"Сочная": Седокова выпятила ягодицы в крошечном купальнике

Пляжное фото звезды вызвало бурю в Сети

Анна Седокова не устает радовать поклонников своими снимками. На этот раз певица устроила фотосессию в бассейне: она уютно расположилась на розовом надувном фламинго, а темно-синее бикини звезды лишь подчеркивало ее прелести.

"Через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии", -

написала Анна на своей страничке в Instagram.

"Вот у Тебя Попка. Это просто класс !", "Сочная....", "Какая ты сексуальная", "Очень красивая", -

порадовались поклонники Седоковой.

Однако некоторые позавидовали артистке и отпустили парочку ядовитых комментариев по поводу ее внешности:

"Потоянно одни жоп.... Виставляет", "Жиробасинка ты моя!)))", "Да могла бы сюда развернуть свою избушку", "Вот это ляха", "Потопила корабль)".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.