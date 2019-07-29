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"Сочная": Седокова выпятила ягодицы в крошечном купальнике

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Пляжное фото звезды вызвало бурю в Сети

Анна Седокова не устает радовать поклонников своими снимками. На этот раз певица устроила фотосессию в бассейне: она уютно расположилась на розовом надувном фламинго, а темно-синее бикини звезды лишь подчеркивало ее прелести. 

"Через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии", - 

написала Анна на своей страничке в Instagram. 

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Вот у Тебя Попка. Это просто класс !", "Сочная....", "Какая ты сексуальная", "Очень красивая", - 

порадовались поклонники Седоковой.

Однако некоторые позавидовали артистке и отпустили парочку ядовитых комментариев по поводу ее внешности:

"Потоянно одни жоп.... Виставляет", "Жиробасинка ты моя!)))", "Да могла бы сюда развернуть свою избушку", "Вот это ляха", "Потопила корабль)".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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