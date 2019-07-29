"Сочная": Седокова выпятила ягодицы в крошечном купальнике

Нибиру
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Анна Седокова не устает радовать поклонников своими снимками. На этот раз певица устроила фотосессию в бассейне: она уютно расположилась на розовом надувном фламинго, а темно-синее бикини звезды лишь подчеркивало ее прелести.
"Через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии", -
написала Анна на своей страничке в Instagram.
"Вот у Тебя Попка. Это просто класс !", "Сочная....", "Какая ты сексуальная", "Очень красивая", -
порадовались поклонники Седоковой.
Однако некоторые позавидовали артистке и отпустили парочку ядовитых комментариев по поводу ее внешности:
"Потоянно одни жоп.... Виставляет", "Жиробасинка ты моя!)))", "Да могла бы сюда развернуть свою избушку", "Вот это ляха", "Потопила корабль)".
Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.
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