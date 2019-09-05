Теперь артистов просят сняться вместе

Ани Лорак порадовала поклонников новым сексуальным снимком. На фото артистка позирует в красных перчатках, очках в форме сердечек, одежды на знаменитости при этом не видно. Красоту певицу оценили более 70 тыс. человек, среди который оказался и Сергей Лазарев. "Огонь", – коротко комментировал артист.

Сообщение Лазарев вызвало бурную реакцию у подписчиков артистки. Они сразу же начали просить знаменитостей сфотографироваться вместе. Полина Гагарина тоже не смогла пройти мимо снимка коллеги и назвала ее "кошечкой".

"Невероятно красивая", "Как дышать теперь", "Получаю безумное наслаждение от вас", "Просто в шоке с вашей красоты", "Девушка-пожар", "Самое потрясающее фото за последний год!", "Идеальная женщина", "Жгучая красотка",

– прокомментировали свежий снимок Ани Лорак.

За последнее время фанаты не всегда были так благосклонны к артистке. Ранее на нее нападали после выхода на сцену. По мнению многих комментаторов, Ани Лорак сильно поменялась из-за романа с молодым продюсером Егором Глебом.

Они не раз призывали ее вернуться к мужу или присмотреться к другим мужчинам, например, к Филиппу Киркорову, с которым она нежно обнималась на одном из мероприятий.