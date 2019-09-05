Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Голая и в перчатках: Лазарев оценил тело Лорак

Голая и в перчатках: Лазарев оценил тело Лорак
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Теперь артистов просят сняться вместе

Ани Лорак порадовала поклонников новым сексуальным снимком. На фото артистка позирует в красных перчатках, очках в форме сердечек, одежды на знаменитости при этом не видно. Красоту певицу оценили более 70 тыс. человек, среди который оказался и Сергей Лазарев. "Огонь", – коротко комментировал артист.

Сообщение Лазарев вызвало бурную реакцию у подписчиков артистки. Они сразу же начали просить знаменитостей сфотографироваться вместе. Полина Гагарина тоже не смогла пройти мимо снимка коллеги и назвала ее "кошечкой".

"Невероятно красивая", "Как дышать теперь", "Получаю безумное наслаждение от вас", "Просто в шоке с вашей красоты", "Девушка-пожар", "Самое потрясающее фото за последний год!", "Идеальная женщина", "Жгучая красотка",

– прокомментировали свежий снимок Ани Лорак.

За последнее время фанаты не всегда были так благосклонны к артистке. Ранее на нее нападали после выхода на сцену. По мнению многих комментаторов, Ани Лорак сильно поменялась из-за романа с молодым продюсером Егором Глебом.

Они не раз призывали ее вернуться к мужу или присмотреться к другим мужчинам, например, к Филиппу Киркорову, с которым она нежно обнималась на одном из мероприятий.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Круг замкнулся": Малайзия нашла объяснение нападкам на Россию по делу МН17

Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей