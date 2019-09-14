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"Жалкое зрелище": полуголая Собчак исполнила эротический танец на свадьбе

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая эпатировала гостей торжества

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова, вечеринка по этому случаю прошла в Музее Москвы, где медиадива устроила настоящее шоу. Новоиспеченная супруга режиссера вышла на сцену в плаще, а после осталась полураздетой.

Скинув с себя верхнюю одежду, Собчак продемонстрировала гостям, что слухи о ее беременности – всего лишь сплетни. Звезда танцевала под песню "Войди в меня" собственного исполнения в корсете, чулках и красной подвязке. Видео с сексуальными движениями медиадивы опубликовал telegram-канал Super. В конце ролика Богомолов приходит к Собчак на сцену и ложится к ней на кровать, страстно целуя.

Впрочем, интернет-пользователям, которые смогли посмотреть ролик, не понравился эротический танец Собчак.

"Довольно жалкое зрелище", "Еще годик-два и к ней начнут кролики приходить. Белые", "Вызовите ей уже скорую кто-нибудь... человек же совсем с катушек съехал", "А представляете, если бы мы ее Президентом выбрали", - прокомментировали пользователи Сети. 

Полина ИВАНОВА
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