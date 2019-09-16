Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Обязательно воспользуюсь": Собчак сделали оригинальный подарок к родам

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Сама знаменитость отрицает все слухи о беременности

Ксения Собчак уже хвасталась подписчикам многочисленными подарками на свадьбу, но один из них особенно порадовал артистку. Частный подмосковный госпиталь подарил телеведущей сертификат на бесплатные роды.

"Пока это самый остроумный подарок. Пока мне не надо, но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое", – прокомментировала презент Собчак.

Слухи о беременности Ксении Анатольевны появились после новостей о ее скорой свадьбе. Сама журналистка всячески отрицает, что выходила замуж "по залету". Однако комментаторы уверены, что округлившееся тело знаменитости говорит об обратном.

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали пышную свадьбу в Москве. К ЗАГСу влюбленные приехали в катафалке, а после гражданской церемонии обвенчались в церкви.

Праздник продолжился в ресторане, где эпатажная Ксения Собчак станцевала сексуальный танец в нижнем белье, после которого родители режиссера покинули мероприятие. 

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

"Засуетились": "Нафтогаз" шантажирует преданный европейцами "Газпром"

Украинская компания навязывает транзитные услуги после ограничений для РФ мощностей Opal

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей