Сама знаменитость отрицает все слухи о беременности

Ксения Собчак уже хвасталась подписчикам многочисленными подарками на свадьбу, но один из них особенно порадовал артистку. Частный подмосковный госпиталь подарил телеведущей сертификат на бесплатные роды.

"Пока это самый остроумный подарок. Пока мне не надо, но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое", – прокомментировала презент Собчак.

Слухи о беременности Ксении Анатольевны появились после новостей о ее скорой свадьбе. Сама журналистка всячески отрицает, что выходила замуж "по залету". Однако комментаторы уверены, что округлившееся тело знаменитости говорит об обратном.

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали пышную свадьбу в Москве. К ЗАГСу влюбленные приехали в катафалке, а после гражданской церемонии обвенчались в церкви.

Праздник продолжился в ресторане, где эпатажная Ксения Собчак станцевала сексуальный танец в нижнем белье, после которого родители режиссера покинули мероприятие.