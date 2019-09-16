Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Теперь не отмоешься": мужа Собчак заклеймили позором

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандал вокруг свадьбы телеведущей и режиссера набирает обороты

Константин Богомолов поделился радостью быть мужем Ксении Собчак в соцсети, разместив снимок венчания в церкви. Однако не всем подписчикам его страницы это пришлось по вкусу.

Режиссер пояснил, что "на этом фото – самый важный момент того прекрасного дня", поблагодарил всех, кто понял и принял его и новой жены решение. Он не принимает "мысли о том, что "сделанное в этот важный день было сделано не от сердца и не во имя жизни", и  гордится своей "удивительной женой – прекрасной, свободной, веселой, остроумной, талантливой и искренней". А в заключение он признался, что любит. 

Комментаторы откликнулись на порыв души Богомолова, но мнения разошлись. Одни возмущались и ехидничали:

 "Костя, ты переиграл со "свободой". Чувство меры тебя покинуло. Дурновкусие, пошлость, китч (халтура, безвкусица, дешевка) и вульгарщина. Теперь не отмоешься картинками из русской церкви. Фу", "Во имя жизни не ложатся в катафалк, не шутят над смертью, а после этого не венчаются", "Переиграли", "Лицемерие", "Интересно, за кого следующего Ксения выйдет замуж, наверное, за Познера".   

Кто-то при этом заявил, что не стоит судить. "В каждой избушке свои игрушки! Этой паре глубоко наплевать на мнение других", – заявила одна дама. 

Другие поддержали супругов и пожелали им счастья. "Да, это любовь", "Вы прекрасная пара, между вами любовь, это видно. Искренние чувства теперь скреплены навек. Думаю, вы не зря решились на венчание. Желаю вам обоим здоровья и пополнения в семье", "Вы классные! Очень классные! Желаю вам счастья! Никого не слушайте! Ксению уважаю. Она большая умница. Вы просто красавчик!".  

Нашлись и те, кто сказал о переменах. "А ведь Константин был атеист до встречи с удивительной Ксенией... видите, есть встречи, которые расширяют и меняют границы своей жизни!", "Константин, Вы разбудили в Ксении более высокую женственность и нежность", – отметили такие.

В пятницу, 13 сентября, Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Сначала молодые расписались, потом обвенчались. Празднование шло в Музее Москвы. "Блондинка в шоколаде" шокировала некоторых присутствующих эротическим танцем. Из-за этого родители ее нового мужа даже ушли со свадьбы, передает телеканал "360"

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей