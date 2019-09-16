Скандал вокруг свадьбы телеведущей и режиссера набирает обороты

Константин Богомолов поделился радостью быть мужем Ксении Собчак в соцсети, разместив снимок венчания в церкви. Однако не всем подписчикам его страницы это пришлось по вкусу.

Режиссер пояснил, что "на этом фото – самый важный момент того прекрасного дня", поблагодарил всех, кто понял и принял его и новой жены решение. Он не принимает "мысли о том, что "сделанное в этот важный день было сделано не от сердца и не во имя жизни", и гордится своей "удивительной женой – прекрасной, свободной, веселой, остроумной, талантливой и искренней". А в заключение он признался, что любит.

Комментаторы откликнулись на порыв души Богомолова, но мнения разошлись. Одни возмущались и ехидничали:

"Костя, ты переиграл со "свободой". Чувство меры тебя покинуло. Дурновкусие, пошлость, китч (халтура, безвкусица, дешевка) и вульгарщина. Теперь не отмоешься картинками из русской церкви. Фу", "Во имя жизни не ложатся в катафалк, не шутят над смертью, а после этого не венчаются", "Переиграли", "Лицемерие", "Интересно, за кого следующего Ксения выйдет замуж, наверное, за Познера".

Кто-то при этом заявил, что не стоит судить. "В каждой избушке свои игрушки! Этой паре глубоко наплевать на мнение других", – заявила одна дама.

Другие поддержали супругов и пожелали им счастья. "Да, это любовь", "Вы прекрасная пара, между вами любовь, это видно. Искренние чувства теперь скреплены навек. Думаю, вы не зря решились на венчание. Желаю вам обоим здоровья и пополнения в семье", "Вы классные! Очень классные! Желаю вам счастья! Никого не слушайте! Ксению уважаю. Она большая умница. Вы просто красавчик!".

Нашлись и те, кто сказал о переменах. "А ведь Константин был атеист до встречи с удивительной Ксенией... видите, есть встречи, которые расширяют и меняют границы своей жизни!", "Константин, Вы разбудили в Ксении более высокую женственность и нежность", – отметили такие.

В пятницу, 13 сентября, Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Сначала молодые расписались, потом обвенчались. Празднование шло в Музее Москвы. "Блондинка в шоколаде" шокировала некоторых присутствующих эротическим танцем. Из-за этого родители ее нового мужа даже ушли со свадьбы, передает телеканал "360".