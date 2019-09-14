Шоумен записал ответ своей будущей преемнице

Едва отгремела скандальная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, как публика уже обсуждает новую "бомбу".

Аккурат в день бракосочетания "блондинки в шоколаде" появилась интригующая новость – Ксения станет телеведущей одного из проектов "Первого канала". Тизер появился на странице телеканала в Facebook. Обнаженная Ксения с полотенцем на голове рассказывает кому-то по телефону о предложении, которое изменит всю ее жизнь. При этом источник телеграм-канала Baza сообщил, что вести Собчак будет "Пусть говорят". Ранее в эфирах шоу блистал Андрей Малахов.

Между тем шоумен, который весьма символично держал накануне корону над головой новобрачной на церемонии венчания, ответил Ксении. Малахов записал видео, где подколол подругу. Ведущий снялся так же – нагишом в пенной ванне, обнимая супругу. При этом по телефону он сказал: "Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?"

Провокационные кадры обсуждают не только поклонники Малахова. Он привлек и внимание звезд.

"Как говорил АБ: "я тебя сначала не узнал" – прокомментировала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Некоторые пользователи не поняли юмора и призвали телеведущего быть скромнее (орфография и пунктуация сохранены).

"Не опускайтесь Андрей до плинтуса,вам не идёт этот путь. У вас есть имя, этого достаточно. Сейчас модная подача разврата, матов, туризма, каждый делает себе рекламу через грязь ,низкую мораль. Вам это не к лицу. У вас публика в основном кому за 40.Не ныряйте в омут тенденции сатанинского мира и не плывите в омут с ними вместе. Достаточно того что вы на вашей воле", – пишут они.