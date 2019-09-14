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Волочкова в костюме Евы облила помоями Собчак

Волочкова в костюме Евы облила помоями Собчак
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина рассказала о вакханалии

Эпатажная Анастасия не осталась в стороне от свадьбы Ксении Собчак. Танцовщица хоть и отказалась от приглашения невесты, которая, видимо, мечтала целоваться с женихом на фоне шпагатов, но вставила свои пять копеек.

Волочкова раскрыла причины своего решения. Причем интервью давала обнаженная и в бочке. Интимные места она стыдливо прикрыла веником. По словам балерины, после посещения свадьбы Собчак она бы еще долго не отмылась. При этом торжество звезда назвала пиаром, а Ксению обвинила в желании подставить ее.

"Столько всего я натерпелась за эту ночь... Все попытки Ксении призвать меня на свадьбу, где с ее стороны без подстав не обошлось бы, увенчались моим отказом. Спасибо моему возлюбленному, который остановил меня от похода на эту вакханалию и трэш",

- заявила она в беседе с "КП".

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Кристина ЧЕРНИКОВА
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