Балерина рассказала о вакханалии

Эпатажная Анастасия не осталась в стороне от свадьбы Ксении Собчак. Танцовщица хоть и отказалась от приглашения невесты, которая, видимо, мечтала целоваться с женихом на фоне шпагатов, но вставила свои пять копеек.

Волочкова раскрыла причины своего решения. Причем интервью давала обнаженная и в бочке. Интимные места она стыдливо прикрыла веником. По словам балерины, после посещения свадьбы Собчак она бы еще долго не отмылась. При этом торжество звезда назвала пиаром, а Ксению обвинила в желании подставить ее.

"Столько всего я натерпелась за эту ночь... Все попытки Ксении призвать меня на свадьбу, где с ее стороны без подстав не обошлось бы, увенчались моим отказом. Спасибо моему возлюбленному, который остановил меня от похода на эту вакханалию и трэш",

- заявила она в беседе с "КП".