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"Мятый и несвежий": муж опозорил Собчак на свадьбе Бондарчука

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Режиссеру указали на лысину и драный костюм

Ксения Собчак и Константин Богомолов стали одними из самых ярких гостей на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андревой. Однако в социальных сетях внешний вид пары не оценили. Режиссеру досталось за несвежий внешний вид и "плешивую голову", а Собчак унизили за "глупое выражение лица".

Вечер для светской львицы не задался с самого начала. Один из работников отеля, где проходило торжество, наступил журналистке на платье, чем разозлил ее, – пишет Cosmopolitan.

"Чего же над Богомоловым-то не поработали? Драный, мятый, несвежий", "На фейсе одна невинность! Обхохочешься", "Плешивый Богомолов испортил всю картину!", "Какое уродство", "Не накрашенная страшная и накрашенная",

– обругали знаменитостей в Инстаграм. 

Свадебная вечеринка, где и появились Собчак с Богомоловым, проходила в режиме строжайшей секретности. Известно, что Бондарчук с Андреевой расписались еще 1 сентября, а само торжество устроили только сейчас. Роскошный праздник Бондарчук с молодой невестой попросили не снимать, однако одно видео все же попало в социальные сети. Известно, что свадебная церемония прошла в Юсуповском Дворце в Санкт-Петербурге. Регистратором стал актер Константин Хабенский, – сообщает Telegram-канал "Татлер-батлер". 

Также для всех гостей Федор Бондарчук и Паулина Андреева подготовили особенные подарки. На свадьбе всем присутствующим подарили "похмельные мешочки", в которых находились жвачка, активированный уголь, пластырь, средство от похмелья и подглазников, – пишет Telegram-канал PeopleTalk.

За вечер невеста сменила два наряда: после классического платья жена режиссера надела мини от знаменитого дизайнера, сообщил Telegram-канал "Mash на мойке".  

Напомним, Федор Бондарчук развелся со своей женой Светланой в 2016 году после 30 лет отношений. Еще будучи в браке, режиссер познакомился с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше его на 20 лет. 

Дарья ПЕТРОВА
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