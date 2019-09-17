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Роскошное платье невесты и звездная туса: элита готовится женить Бондарчука

Роскошное платье невесты и звездная туса: элита готовится женить Бондарчука
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Свадебный забег продолжается. Известный режиссер и молодая актриса решили соединить свои судьбы вслед за Собчак и Богомоловым

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой состоится во вторник, 17 сентября, в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, они уже расписались, а отмечать будут позже.

Торжество, как ожидается, пройдет в особняке XVIII в. с шикарными интерьерами, лепниной и высокими – 9 м – потолками. Полюбоваться на эту роскошь смогут лишь родные, близкие и друзья пары, которых набралось почти 200 человек, отмечает телеграмм-канал Mash.

По его данным, организаторы пиршества уже собрались в Северной столице. Невеста ожидает в отеле у Невского с личным помощником, стилистом и вип-организатором. Ее подвенечный наряд будет шикарным – от московского бренда, который уже восемь лет одевает для красных дорожек извесных российских актрис: саму Паулину Андрееву, Анну Чиповскую, Светлану Устинову, Равшану Куркову и других.

Ранее сообщалось, что именитые гости не были заранее извещены о месте празднования. "Где именно оно будет... не знают. Мы же группой поедем, поэтому нас организаторы встретят и привезут на место", – рассказал приятель жениха – лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. Он подарит молодоженам выступление своего музыкального коллектива. Такой выбор певец объяснил тем, что режиссер – "успешный, процветающий молодой мужчина, у которого все есть".

Также, как отметил Мазаев, знаменитый режиссер не хотел афишировать бракосочетание, но передумал наверняка из-за возлюбленной. "Для Паулины свадьба – большое событие. Белое платье, фата и прочее. Я думаю, Федор ради Паулины торжество затеял", – предположил он.

Сестра Бондарчука Наталья не приедет на его свадьбу. Почему, она не сообщила, просто сказала, что находится "пока в Испании". И племянник режиссера – композитор Иван Бурляев – из-за плотного графика может не успеть на торжество, отмечает РИА ФАН.

Сами молодожены не выдают в соцсетях предстоящее событие. На их страницах в Instagram нет фото ни в свадебных нарядах, ни во время подготовки. "Немного времени осталось до главного события в моей жизни", – написал Федор шесть дней назад под последним снимком с возлюбленной. А Паулина появлялась на связи 25 августа – она выложила кадры, на которых показана одна, а на одном еще и с пистолетом. 

Роман известного режиссера и молодой актрисы начался в 2015 году. Федора Бондарчука и Паулину Андрееву стали часто видеть вместе, когда он еще был женат. Их разница в возрасте составляе 15 лет, но, похоже, будущих супругов это не смущает.

До этого поступала информация, что Бондарчук женится на Андреевой и свадьба пройдет 17 сентября в Санкт-Петербурге. В январе Паулину увидели с обручальным кольцом и решили, что она и Федор поженились тайно, ведь они почти не говорили о своих отношениях и молчали о планах создать семью.  

Полина ДОРОЖКИНА
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