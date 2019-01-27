Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе

Подруга режиссера вышла в свет с обручальным кольцом на пальце

Паулина Андреева разожгла настоящие страсти недавним появлением на публике с атрибутом семейной жизни.

Возлюбленная Федора Бондарчука пришла на день рождения актера Александра Петрова с обручальным кольцом на пальце. Снимок появился в сторис Instagram ее коллеги, Андрея Бурковского. На фото хорошо видно золотое украшение на руке 30-летней звезды. Кадр опубликовало издание "Семь дней".

Поклонники тут же решили, что оно говорит о тайной свадьбе Бондарчука и Андреевой и до сих пор бурно обсуждают эту новость. Однако сама пара никаких заявлений пока не делала.

Ранее подруга режиссера дала повод для сплетен, появившись в свободном наряде. Публика сочла, что Паулина ждет ребенка.