Паулина Андреева показалась на публике в свободном наряде

Накануне в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера снятого по сценарию писателя Сергея Минаева фильма "Селфи". Его ждали, но звездного столпотворения не случилось: многие знаменитости еще не вернулись из отпусков.

А вот пришедшие блистали во всей красе. И женщины, и мужчины щеголяли туалетами по последней моде и свежим загаром. Не отличался и Федор Бондарчук, который создавал фильм с режиссером Николаем Хомерики и оператором Владом Опельянцем, да еще и сыграл в нем одну из главных ролей, пишет сайт "Комсомольская правда".

Вначале он вышел на дорожку один - дать интервью. А потом прошествовал с избранницей Паулиной Андреевой для фотосессии.

Они все так же мило держались за руки, как и во время своего первого появления в свет. Вид спутницы знаменитого кинодеятеля сразу вызвал толки - присутствующие заинтересовались, не беременна ли она. Вот ведь и личико слегка округлилось, и платье вольного покроя.

Видимо, все это неспроста, зашептались светские сплетники и мгновенно вынесли приговор: Паулина не иначе как в интересном положении. Это могло быть вполне понятным шагом в отношениях пары.

В обсуждение вопроса о беременности Паулины мгновенно включились пользователи соцсетей, пишут Dni.RU. Они даже начали поздравлять подругу Бондарчука. "Ой, Полечка беременная, поздравляю!!!", "Паулина и Федя станут родителями? Поздравляю их! Красавцы!" - восклицали одни.

"Федя и Паулина, очень тут хорошо выглядят, светятся прям", "Паулина с Федей прямо хорошо выглядят. Мужик цветет", - отметили другие. А кто-то подытожил: "Паучиха ждет ребеночка... Федя, молодец постарался".

А с другой стороны, платье ничего не значит, да и перемены в лице легко объяснить длительными застольями во время новогодних праздников.



В начале октября актриса опровергла сообщения СМИ о разрыве ее отношений с режиссером, назвав их досужими домыслами. Паулина заявила, что они вместе и не собираются расставаться.

Ранее в прессу просочились слухи о разрыве Бондарчука и Андреевой. Судачили, что они разошлись из-за того, что юной диве не понравился отказ влиятельного любовника взять ее на главную роль в его новый фильм "Притяжение".

О романе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой стало известно в 2016 году.

