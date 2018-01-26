У подруги Бондарчука нашли беременность
Накануне в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера снятого по сценарию писателя Сергея Минаева фильма "Селфи". Его ждали, но звездного столпотворения не случилось: многие знаменитости еще не вернулись из отпусков.
А вот пришедшие блистали во всей красе. И женщины, и мужчины щеголяли туалетами по последней моде и свежим загаром. Не отличался и Федор Бондарчук, который создавал фильм с режиссером Николаем Хомерики и оператором Владом Опельянцем, да еще и сыграл в нем одну из главных ролей, пишет сайт "Комсомольская правда".
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Вначале он вышел на дорожку один - дать интервью. А потом прошествовал с избранницей Паулиной Андреевой для фотосессии.
Они все так же мило держались за руки, как и во время своего первого появления в свет. Вид спутницы знаменитого кинодеятеля сразу вызвал толки - присутствующие заинтересовались, не беременна ли она. Вот ведь и личико слегка округлилось, и платье вольного покроя.
Видимо, все это неспроста, зашептались светские сплетники и мгновенно вынесли приговор: Паулина не иначе как в интересном положении. Это могло быть вполне понятным шагом в отношениях пары.
В обсуждение вопроса о беременности Паулины мгновенно включились пользователи соцсетей, пишут Dni.RU. Они даже начали поздравлять подругу Бондарчука. "Ой, Полечка беременная, поздравляю!!!", "Паулина и Федя станут родителями? Поздравляю их! Красавцы!" - восклицали одни.
"Федя и Паулина, очень тут хорошо выглядят, светятся прям", "Паулина с Федей прямо хорошо выглядят. Мужик цветет", - отметили другие. А кто-то подытожил: "Паучиха ждет ребеночка... Федя, молодец постарался".
А с другой стороны, платье ничего не значит, да и перемены в лице легко объяснить длительными застольями во время новогодних праздников.
В начале октября актриса опровергла сообщения СМИ о разрыве ее отношений с режиссером, назвав их досужими домыслами. Паулина заявила, что они вместе и не собираются расставаться.
Ранее в прессу просочились слухи о разрыве Бондарчука и Андреевой. Судачили, что они разошлись из-за того, что юной диве не понравился отказ влиятельного любовника взять ее на главную роль в его новый фильм "Притяжение".
О романе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой стало известно в 2016 году.
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