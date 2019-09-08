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Режиссер Федор Бондарчук женится на 30-летней актрисе Паулине Андреевой 17 сентября. Такую дату называют инсайдеры. Свадьба пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом пишут телеграм-каналы "Антиглянец" и "Героиня Татлера".
Слухи о бракосочетании пары ходят уже больше полугода. Ранее Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе после того, как Андреева вышла свет с якобы обручальным кольцом на пальце.
Впрочем, пока влюбленные не дают официальных комментариев прессе.
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