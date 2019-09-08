Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыты подробности свадьбы Бондарчука

Раскрыты подробности свадьбы Бондарчука
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Названа точная дата торжественной церемонии

Режиссер Федор Бондарчук женится на 30-летней актрисе Паулине Андреевой 17 сентября. Такую дату называют инсайдеры. Свадьба пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом пишут телеграм-каналы "Антиглянец" и "Героиня Татлера".

Слухи о бракосочетании пары ходят уже больше полугода. Ранее Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе после того, как Андреева вышла свет с якобы обручальным кольцом на пальце.

Впрочем, пока влюбленные не дают официальных комментариев прессе.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва отдала Киеву нарушивших границу РФ украинских моряков

Во "Внуково-2" приземлился российский специальный самолет

"Пусть загибается": украинцы поиздевались над вымирающим Донбассом

Печальное известие нисколько не огорчило бессердечных жителей Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей