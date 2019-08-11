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Бондарчук женится на молодой артистке

Бондарчук женится на молодой артистке
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Инсайдеры утверждают, что свадьба влюбленных пройдет в сентябре

В начале этого года в Сети появились слухи о том, что Федор Бондарчук сделал предложение Паулине Андреевой. Влюбленные эти догадки не комментировали, однако источники утверждают, что артисты назначили дату свадьбы в сентябре и активно готовятся к торжеству.

О том, что бракосочетание Бондарчука и Андреевой не за горами, сообщил telegram-канал Dark Cosmo. Как отмечает издание StarHit, актриса взяла небольшой отпуск и теперь у нее наконец появилось свободное время, нехватка которого, вероятно, и была причинной того, что влюбленные так долго тянули со свадьбой.

Бондарчук и Андреева встречаются с 2016-го, в том же году уже ходили слухи о том, что режиссер хочет окольцевать вою избранницу. Свой роман пара подтвердила, выйдя на красную дорожку кинофестиваля "Кинотавр". Влюбленные практически не говорят о своих отношениях. Пока же они режиссер и актриса молчат и об информации о том, что якобы женятся. 

Полина ИВАНОВА
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