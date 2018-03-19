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У бывшей Джигарханяна арестовали имущество

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Расследование уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни продолжается

Нелегко, наверное придется Виталине Цымбалюк-Романовской после такого. Принадлежащие ей недвижимость и немалая сумма денег арестованы столичным судом.

Речь идет о квартире на Молодогвардейской улице в Москве и 1 млн руб., лежащем в банковской ячейке "Ланта-банка", уточнила адвокат Виталины Лариса Широкова.

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Экс-супруга режиссера и актера Армена Джигарханяна – фигурант уголовного дела. Следственный комитет России обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". С нее взяли подписку о невыезде.

Виталина, по версии следствия, собирала и сообщала в прессу информацию о личной и семейной жизни с Арменом Борисовичем без его согласия. При этом сама она отвергает предъявленные обвинения.

Пока не понятно, кто обратился в правоохранительные органы, ведь информации о допросе актера в качестве заявителя о преступлении нет, рассказала адвокат егобывшей жены.

Развод Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской официально произошел в конце ноября 2017 года. После этого она уволилась с поста директора театра.

Ранее экс-супруга актера говорила, что готова справедливо и честно поделить имущество с бывшим мужем. Об этом она принародно рассказала в одной из телепередач.

Однако народный артист СССР собирается взыскать с бывшей жены 15 млн рублей. Ради этого его адвокаты отказались от исковых требований к компании, купившей долю Джигарханяна в его квартире на Арбате.

Полина ДОРОЖКИНА
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