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Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Мазур указала на феноменальную глупость Цымбалюк-Романовской

Бывшие подруги продолжают обмениваться любезностями. На этот раз слово взяла Элина Мазур. Она не стала ходить вокруг да около, а сразу "приговорила" Виталину, заявив, что той осталось совсем мало времени.  

"Думаю, уже к концу марта все ее походы по эфирам и гламурные фотосессии закончатся", – цитирует ее издание "Откровения звезд". 

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Она уже не раз говорила о том, что у нее на руках "очень серьезные документы". Якобы из-за них украинской пианистке грозит отбывание в "женской колонии", где она многие годы "будет шить рукавицы". Причем, по словам Мазур, уйти от возмездия у бывшей жены Джигарханяна не получится. 

Она назвала "феноменальной глупостью" тот факт, что Цымблюк-Романовская не покинула Россию, когда начала раскручиваться эта нехорошая история.

"Если бы Виталина уехала из страны и прекратила будоражить медийное пространство, я бы спокойно ее отбила", – считает Мазур.  

Она уверена, что в этом случае ее бывшая подруга осталась бы с квартирами, деньгами и определенным статусом. Женщина могла даже наладить личную жизнь и построить успешную карьеру.

"Но теперь все это исключено – все знают, какая она хищница", – заключила Мазур.

К слову, высказала свое мнение о Цымбалюк-Романовской и Наталья Ветлицкая. Певица, по ее словам, долго не вникала в суть их семейного конфликта, но в итоге "решила взглянуть". 

"Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не принес ей непоправимых увечий. А для Армена Борисовича она была конечно подарком небес. Не знаю понял он это или нет", – написала Ветлицкая в Facebook. 

Денис ЗВЯГИН
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