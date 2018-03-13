Цымбалюк-Романовскую обвинили в покушении на жизнь бывшего супруга. Такого оскорбления женщина не вынесла

Виталина Цымбалюк-Романовская закатила скандал во время съемок передачи "На самом деле", который завершился рукоприкладством.

Во время эфира Виталина встретилась с Марком Рудинштейном, который приходится лучшим другом Армену Джигарханяну. Продюсер рассказал, как Цымбалюк-Романовская закрыла своего экс-супруга в гримерке, когда тому срочно потребовался укол инсулином. Рудинштейн уверен, что Виталина пыталась свести в могилу его друга и завладеть всем имуществом.

Женщина обвинила продюсера в клевете, после чего перепалка разгорелась с еще большей силой. Рудинштейн не выдержал и обозвал Виталину мерзавкой и "бледной спирохетой", убившей актера.

Услышав оскорбительную речь в свой адрес, Виталина бросилась на обидчика. Женщина потребовала Рудинштейна покинуть студию, "похлопав" его по ушам.

Разъяренную женщину долго еще не могли успокоить, и она продолжала поливать грязью продюсера на всю страну.

Напомним, что экс-супруге Джигарханяна в суде было предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности личной жизни, поскольку она установила в кабинете бывшего мужа скрытые видеокамеры и следила за всеми его действиями.