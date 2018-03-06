Цымбалюк-Романовская заплатит Джигарханяну за все
Народный артист СССР Армен Джигарханян намерен взыскать со своей бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской 15 млн рублей. Ради этого юристы Армена Борисовича пошли на нестандартный ход: отказались от исковых требований к компании, купившей долю Джигарханяна в его квартире на Арбате.
Именно за 15 млн руб. купила недвижимость народного артиста компания ООО "Сфера". При этом покупатель выплатил только часть суммы – примерно 8 миллионов. Пикантность ситуации заключается в том, что Джигарханян этих денег не получил – Цымбалюк-Романовская сняла их по доверенности и через банкомат. Чтобы получить потерявшиеся 7 млн руб., адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов подал иск против ООО "Сфера", однако затем внезапно отозвал его. Юрист Виталины Лариса Широкова усомнилась в бескорыстии представителей Джигарханяна. "Сначала они бились за квартиру в Староконюшенном, которая была продана с нарушением. Потом отказались от иска. Почему не указали условия этого отказа? Мы никогда не узнаем, сколько денег "Сфера" перечислила Армену Борисовичу и перечислила ли их вообще, и на каких условиях", – заявила она в эфире ток-шоу "Пусть говорят".
Чтобы разобраться в запутанном деле, издание "Комсомольская правда" обратилось к самому Парфенову.
"Что лежит за пределами судебного разбирательства, Ларису Анатольевну не касается. Так же как это не касается Виталины... Главное, что у нас нет претензий к ООО "Сфера". Что все вопросы по делу урегулированы в интересах Армена Борисовича, и что Виталина должна ему 15 миллионов рублей, которые заплатил за долю в квартире Растегин (директор компании)".
Юрист также пригрозил, что собирается возбудить против экс-супруги Армена Борисовича уголовное дело, чтобы взыскать с нее эту немалую сумму. "Пусть лучше думает не о наших договоренностях со "Сферой", а о том, как будет компенсировать деньги, которые сняла со счетов Армена Борисовича", – подытожил адвокат.
На вопрос о том, возможно ли примирение Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, Парфенов ответил отрицательно.
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