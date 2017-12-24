Пособница Цымбалюк-Романовской рассказала о ее подлости

Бывшая представительница экс-супруги Джигарханяна откровенно поведала о ее махинациях

Юрист Элина Мазур признаётся, как помогала своей подруге Виталине обманывать и обирать Армена Джигарханяна.

"Меня нанимали исключительно для того, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем", - заявила она.

По словам Мазур, она устала лгать и хочет сорвать с Цымбалюк-Романовской маску невинности. Однако движет ею не столько стремление к истине, сколько месть: она не может простить бывшей подруге "предательства и подлости".

Мазур пообещала сообщить в подробностях, как именно она помогала Цымбалюк-Романовской обманывать не только мужа, но и всю страну, а также рассказать, почему на самом деле народный артист развелся с молодой женой.

"Линию бракоразводную я построила. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации. Никак по-другому это не назовешь. Верьте или нет, но до меня в тот момент не дошло, что старый человек на обочине. Это превратилось в историю обездоливания старика. И вот на это я не подписывалась", - заявила Мазур.

В распоряжении телеканала НТВ оказалась нотариально заверенная копия составленного в апреле 2015 года завещания Джигарханяна, которое, как утверждали ранее Мазур с Цымбалюк-Романовской, пропало из его квартиры. В документе говорится, что все свое имущество актер оставляет супруге.

После развода Джигарханян составил новое завещание, а прежнее аннулировал.

Теперь на Цымбалюк-Романовскую подают в суд за мошенничество в особо крупном размере, и если она будет признана виновной, ей может грозить до десяти лет тюрьмы.