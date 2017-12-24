Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пособница Цымбалюк-Романовской рассказала о ее подлости

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Бывшая представительница экс-супруги Джигарханяна откровенно поведала о ее махинациях

Юрист Элина Мазур признаётся, как помогала своей подруге Виталине обманывать и обирать Армена Джигарханяна.

По теме

"Меня нанимали исключительно для того, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем", - заявила она.

По словам Мазур, она устала лгать и хочет сорвать с Цымбалюк-Романовской маску невинности. Однако движет ею не столько стремление к истине, сколько месть: она не может простить бывшей подруге "предательства и подлости".

Мазур пообещала сообщить в подробностях, как именно она помогала Цымбалюк-Романовской обманывать не только мужа, но и всю страну, а также рассказать, почему на самом деле  народный артист развелся с молодой женой.

"Линию бракоразводную я построила. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации. Никак по-другому это не назовешь. Верьте или нет, но до меня в тот момент не дошло, что старый человек на обочине. Это превратилось в историю обездоливания старика. И вот на это я не подписывалась", - заявила Мазур.

В распоряжении телеканала НТВ оказалась  нотариально заверенная копия составленного в апреле 2015 года завещания Джигарханяна, которое, как утверждали ранее Мазур с Цымбалюк-Романовской, пропало из его квартиры. В документе говорится, что все свое имущество актер оставляет супруге.

После развода Джигарханян составил новое завещание, а прежнее аннулировал.

Теперь на Цымбалюк-Романовскую подают в суд за мошенничество в особо крупном размере, и если она будет признана виновной, ей может грозить до десяти лет тюрьмы.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россияне теряют работу

Минтруд сообщил о возникновении неприятного тренда в экономике

Похмелью приходит конец

Новое поколение сможет отказаться от употребления привычного алкоголя, заменив его синтетическим

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей