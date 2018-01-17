Цымбалюк-Романовская оспорит развод с Джигарханяном
Скандал вокруг народного артиста СССР Армена Джигарханяна продолжается. Бывшая супруга артиста пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в суд, чтобы отменить решение о расторжении брака, сообщает издание "МК".
По закону развод действительно можно отменить, вот только необходимо представить вескую причину для такого шага. По данным издания, суд пока не получил соответствующей информации от хрупкой пианистки.
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Сам Джигарханян выступил против отмены развода: "Я не изменил и не изменю своей позиции. Только развод меня устраивает. Разговаривать не о чем".
Адвокат Армена Борисовича Евгений Парфенов считает, что Виталина подала апелляцию, чтобы затянуть процесс. "Все это - информация для ток-шоу, по которым теперь будет ходить Цымбалюк-Романовская. По моим прогнозам слушание по делу может возобновиться теперь только в марте", - добавил юрист.
Друг Джигарханяна Артур Согомонян жестко высказался о претензиях бывшей молодой жены артиста. По мнению Согомоняна, Цымбалюк-Романовской просто не нравится, что о ней начали забывать, поэтому она и затеяла "продолжение банкета".
Кроме того, Цымбалюк-Романовскую покинула ее подруга Элина Мазур, которая активно участвовала в этой запутанной истории. Мазур рассказала, что в конце прошлого года выяснилось очень много обстоятельств, заставивших ее иначе взглянуть на поведение подруги. "Несколько раз Виталина в моем присутствии позволила себе высказаться: "Когда же он умрет?"… Пришло отрезвление, переоценка вещей", - призналась бывшая советчица Цымбалюк-Романовской.
Подтвердила она и финансовые махинации Виталины. По словам Мазур, Цымбалюк-Романовская поставила перед ней задачу отодвинуть супруга от ее личной жизни и оставить за ней все имущество. "Это я и сделала", - сокрушенно сказала Мазур.
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