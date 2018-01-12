Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Джигарханян боится навещать умершую дочь

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
продолжениеЦымбалюк-Романовская назвала Джигарханяна единственным
Бывшая супруга артиста заявила, что тот испытывает колоссальное чувство вины

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, не перестает удивлять читающую публику.

В январском номере журнала "Караван историй" хрупкая пианистка поведала о самом большом секрете Армена Борисовича. По словам Виталины, ее экс-супруг не любил обсуждать несколько больных тем, в том числе свои предыдущие браки. "Самыми тяжелыми, конечно, были воспоминания о дочери Елене, она погибла в 23 года. Несколько раз я предлагала Джигарханяну навестить ее могилу, но он всегда начинал нервничать и переводил разговор на другое", - призналась Цымбалюк-Романовская.

По теме

Она считает, что такая реакция актера была проявлением чувства вины. Дочь Джигарханяна ушла из жизни в декабре 1987 г., она уснула в стоявшей в гараже машине с работающим двигателем. Артист рассказывал, что Елена страдала от хореи - страшного заболевания, которое еще называют "пляской святого Витта". Болезнь заставляет человека беспорядочно дергаться, совершая движения, напоминающие чудовищный танец.

"Нельзя просто так, ни с того ни с сего завести мотор и пустить в машину газ... Такого не случится, если тебя дома ждут, любят, могут выслушать", - считает Виталина. Она добавила, что при ней Джигарханян ни разу не съездил на могилу дочери.

В заключение пианистка призналась, что уже не питает никаких чувств к бывшему супругу. "Моя любовь к нему родилась в одно мгновение. Двадцать с лишним лет я жила этим человеком, боготворила его. Но чувства к нему пропали ровно в тот момент, когда он на всю страну стал оскорблять меня". По мнению Цымбалюк-Романовской, некрасивая история сильно сказалась на репутации Джигарханяна, ведь "вся страна увидела не великого актера, а старого больного человека".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей