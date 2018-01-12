Бывшая супруга артиста заявила, что тот испытывает колоссальное чувство вины

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, не перестает удивлять читающую публику.

В январском номере журнала "Караван историй" хрупкая пианистка поведала о самом большом секрете Армена Борисовича. По словам Виталины, ее экс-супруг не любил обсуждать несколько больных тем, в том числе свои предыдущие браки. "Самыми тяжелыми, конечно, были воспоминания о дочери Елене, она погибла в 23 года. Несколько раз я предлагала Джигарханяну навестить ее могилу, но он всегда начинал нервничать и переводил разговор на другое", - призналась Цымбалюк-Романовская.

Она считает, что такая реакция актера была проявлением чувства вины. Дочь Джигарханяна ушла из жизни в декабре 1987 г., она уснула в стоявшей в гараже машине с работающим двигателем. Артист рассказывал, что Елена страдала от хореи - страшного заболевания, которое еще называют "пляской святого Витта". Болезнь заставляет человека беспорядочно дергаться, совершая движения, напоминающие чудовищный танец.

"Нельзя просто так, ни с того ни с сего завести мотор и пустить в машину газ... Такого не случится, если тебя дома ждут, любят, могут выслушать", - считает Виталина. Она добавила, что при ней Джигарханян ни разу не съездил на могилу дочери.

В заключение пианистка призналась, что уже не питает никаких чувств к бывшему супругу. "Моя любовь к нему родилась в одно мгновение. Двадцать с лишним лет я жила этим человеком, боготворила его. Но чувства к нему пропали ровно в тот момент, когда он на всю страну стал оскорблять меня". По мнению Цымбалюк-Романовской, некрасивая история сильно сказалась на репутации Джигарханяна, ведь "вся страна увидела не великого актера, а старого больного человека".