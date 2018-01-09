Джигарханян нашел жене замену

Место Виталины Цымбалюк-Романовской займет близкий друг артиста

Скандал в театре под руководством Армена Джигарханяна получил неожиданный поворот. Возглавить театр, оказавшийся в финансовой яме, может близкий друг актера, продюсер Марк Рудинштейн.

По словам Рудинштейна, он согласится на эту должность, получит одобрение артиста. "Он обрадовался моему предложению... Надо же ему помочь. Раньше мы много общались. Но когда в его жизни появилась Виталина, перестали общаться совсем", рассказал Рудинштейн сайту "Комсомольская правда".

По словам Марка Григорьевича, как директор театраон не станет вмешиваться в художественную часть, предоставив всю творческую сторону дела Джигарханяну.

Продюсер отметил, что вся финансовая документация театра исчезла после увольнения бывшей жены Армена Борисовича Виталины Цымбалюк-Романовской. По словам Рудинштейна, это является одной из самых главных проблем.

В настоящее время обязанности директора театра исполняет Елена Гильванова, однако ее кандидатура не устраивает Джигарханяна, сообщает URA.RU. Якобы мэтр не доверяет ей из-за того, что Гильванова тесно общалась с Цымбалюк-Романовской.

Громкий скандал в семье Джигарханяна грянул в октябре 2017 года, а 27 ноября Армен Борисович развелся со своей третьей женой. Оказалось, что хрупкая пианистка, работавшая директором театра под руководством Джигарханяна, оформила на себя все семейное имущество и сумела снять деньги со счетов актера. Затем выяснилось, что виталина организовала слежку за мужем - в кабинете мэтра обнаружили камеры видеонаблюдения. Против Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело по статье вмешательство в частную жизнь и распространение конфиденциальной информации.





