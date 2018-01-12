Пианистка вспомнила о своих страстях с артистом

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась откровенной историей о том, как влюбилась в Армена Джигарханяна и провела с ним первую ночь.

История ее любви к актеру началась с 16 лет, когда она впервые увидела Армена Борисовича в спектакле. Виталина призналась, что не рассчитывала на взаимную симпатию и долгую жизнь с ним, так как он был женатым человеком, пишет "Коллекция "Караван историй".

"Он очень мало говорил о семье, но я знала, что его жена почему-то живет отдельно в Америке, и складывалось впечатление, что Джигарханян, несмотря на всю его популярность, очень одинокий человек", - сказала она.

Цымбалюк-Романовская не сразу решила подойти к актеру. В том возрасте ее полностью поглотила учеба, но через некоторое время она написала записку Джигарханяну, и тот пригласил Виталину на встречу.

"Армен Борисович пригласил меня поужинать в грузинский ресторанчик неподалеку от театра", - вспоминает пианистка.

Во время свидания артист рассказывал Виталине о том, как замерз на съемках и как ему было тяжело. Цымбалюк-Романовская утверждает, что уже тогда Армен Борисович давил на жалость и вызывал чувства сопереживания.

"Не пытался ни покорить, ни обольстить, но добился очень правильной реакции в отношениях двоих - сопереживания, когда уже было трудно скрыть свои чувства к нему. Этой ночью в отель я не вернулась..." - призналась Виталина.

О подробностях первого интима она не рассказала, но, по ее словам, боялась только того, что эта ночь станет последней, проведенной с ним.

"Я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной. Спасало то, что не тешила себя иллюзиями", - добавила Цымбалюк-Романовская.

Спустя 16 лет все резко изменилось. Теперь Виталина и Армен Борисович выясняют отношения друг с другом. Пианистка урвала у актера большую сумму денег и несколько квартир, а сам Джигарханян долгое время ночевал в театре, но теперь живет в новом доме.