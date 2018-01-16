Джигарханян отметил праздники с новой любовью

Народный артист нашел утешение в котике Филе

Актер Армен Джигарханян встретил 2018-й в компании сиамского кота Фила, которого, как он признался, ему подарили друзья. Об этом он рассказал в программе "Пусть говорят".

Питомец появился у любимого россиянами артиста спустя два месяца после скандального расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тогда Джигарханян лежал в больнице, где справлялся с тяжелыми последствиями развода. "Я скучаю по нему очень", - говорил он.

Однако не все в жизни Джигарханяна так пушисто и гладко, как шерстка его любимого кота. "Самое большое несчастье в жизни - встретить случайных людей. У меня нет квартиры. Героиня моего романа все мои квартиры продала", - признался он в откровенном интервью ведущему программы Дмитрию Борисову.

Кроме того, народный артист в наступившем 2018-м радикально изменил свое отношение к бывшей Виталине и заявил, что прощать ее не собирается. По его словам, бывшая пассия все же травила его.

Якобы ее отец, который зарабатывал на жизнь работая инженером в театре Джигарханяна установил в кабинете мэтра камеры.

"Там же рядом нашли за занавеской какие-то странные психотропные лекарства. Как мне на это реагировать? Я никогда никого не прощаю. Враг, вор, убийца должен быть наказан. Так я буду говорить всю жизнь. Ко мне ходят следователи, я все им рассказываю и говорю: "Моя просьба - наказать самым жестоким образом", - заявил он.