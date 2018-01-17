Джигарханяну понадобилась срочная помощь
О том, что к известному актеру и режиссеру, который все последнее время живет в центре непрекращающегося скандала со своей бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, на вызов едут врачи скорой помощи, сообщил Telegram-канал 112.
Но какова причина плохого самочувствия Армена Борисовича, и что произошло, пока неизвестно.
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Как сообщило REN-ТВ, есть сведения о том, что он должен был встретиться с представителем своей бывшей жены.
Как стало известно, Виталина намерена восстановить официальный супружеский союз с Джигарханяном и уже подала апелляцию на расторжение брака. Но как считают представители актера, ее цель - лишь затянуть процесс и тем самым поддержать на фоне продолжающегося скандала интерес к своей персоне.
Не верит в искренность чувств и чистоту намеренийЦымбалюк-Романовской и ее бывшая товарка Элина Мазур. Более того, она утверждает, что слышала из уст экс-жены Армена Борисовича пожелание ему скорой смерти.
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