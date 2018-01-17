Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Джигарханяну понадобилась срочная помощь

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
продолжениеДжигарханян находится в критическом состоянии
Медиков вызвали прямо в театр

О том, что к известному актеру и режиссеру, который все последнее время живет в центре непрекращающегося скандала со своей бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, на вызов едут врачи скорой помощи, сообщил Telegram-канал 112.

Но какова причина плохого самочувствия Армена Борисовича, и что произошло, пока неизвестно.

По теме

Как сообщило REN-ТВ, есть сведения о том, что он должен был встретиться с представителем своей бывшей жены. 

Как стало известно, Виталина намерена восстановить официальный супружеский союз с Джигарханяном и уже подала апелляцию на расторжение брака. Но как считают представители актера, ее цель - лишь затянуть процесс и тем самым поддержать на фоне продолжающегося скандала интерес к своей персоне. 

Не верит в искренность чувств и чистоту намеренийЦымбалюк-Романовской и ее бывшая товарка Элина Мазур. Более того, она утверждает, что слышала из уст экс-жены Армена Борисовича пожелание ему скорой смерти.




Фоторепортаж
Джигарханян потерял ориентацию
Нина КАПИТОНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

WADA ответит за все после Олимпиады

Москва прижмет к стене виновных в травле спортсменов

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей