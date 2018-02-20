Цымбалюк-Романовской предрекли мрачный конец
Виталина Цымбалюк-Романовская после развода успевает принимать участие не только в ток-шоу, но и в романтических фотосессиях. Результаты одной из них она выложила в свой микроблог, чем вызвала волну на удивление восхищенных откликов.
Бывшая жена актера изображена фотохудожником Еленой Мартынюк, как говорили классики, "воздушной и к поцелуям зовущей". А визажист съемки назвала ее хрупкой, но сильной.
Особенно пользователей заинтересовали снимки, на которых бывшая жена Джигарханяна предстала практически обнаженной. Автор снимков с Виталиной Цымбалюк-Романовской – известный звездный фотограф, работавший с актерами Максимом Авериным, Ириной Безруковой и Михаилом Боярским, отмечает EG.RU.
На одном из фото бывшая Джигарханяна прикрывает большим одуванчиком свои плечи. На другом на ней только полупрозрачная накидка, сквозь которую можно рассмотреть грудь. Женщина романтически смотрит вверх, а растрепанные локоны только усиливают ее легкость.
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Неудивительно, что подписчики сравнили ее фото с картинами великих художников. "Еще бы младенца, и была бы Мадонна", – написали они.
Также пианистку назвали "Само совершенство", посоветовали попробовать свои силы в съемках для мужских журналов и задались вопросом: "Понимает ли ОН, кого потерял?"
Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Женщину назвали "нежной" воровкой, аферисткой и чумой. "Как можно сравнивать эту аферистку с великим Джигарханяном. Лесоповал с бензопилой "Дружба"– ее логический конец", – оставил свой комментарий кто-то из радикально настроенных пользователей.
Впрочем, вряд ли подобные отзывы испортили настроение Цымбалюк-Романовской. Похоже, она живет полной жизнью.
"Она не пропускает премьер и светских вечеринок, привлекает на свою сторону все новых и новых звезд. Например, актриса Наталья Белохвостикова стала ее близкой подругой", – пишут Dni.RU.
Но эта светская пауза больше походит на затишье перед бурей. "Не так давно адвокат Цымбалюк-Романовской подготовила четырнадцать исков о клевете. Виталина собирается судиться с теми, кто порочит ее репутацию", – подтвердил StarHit.
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