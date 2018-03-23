У народного артиста больше нет проблем с деньгами

Подмосковная однушка украинской пианистки оказалась в центре скандала. Несмотря на права на собственность, Виталина была готова отдать ее бывшему мужу. Но, как подозревает женщина, он без спроса вселился в квартиру.

"Было известно, что он туда вошел, и сменил замки. Соседи мне позвонили", – рассказала Цымбалюк-Романовская в эфире передачи "Пусть говорят".

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Соседка сверху подтвердила, что в квартире действительно часто кто-то бывает. Но кто именно, она ответить затруднилась.

Данная квартира находится в Глухово, в элитном ЖК "Рублевское предместье". В ней звездная пара прожила несколько лет, еще до регистрации брака. Скорее всего, недвижимость была куплена на деньги Армена Борисовича, но оформлена – на Виталину, предполагает сайт "Комсомольская правда".

Апартаменты были арестованы судом еще в декабре прошлого года, однако Виталина сообщила об этом только недавно. Она имела право на проживание, но никаких коммерческих операций с жильем совершать не могла.



И вот, по мнению Цымбалюк-Романовской и ее адвоката Ларисы Широковой, кто-то завладел квартирой мошенническим способом.

"Оригиналы документов на квартиру находятся у Виталины. Тем не менее, еще в декабре ее подарили Армену Борисовичу по доверенности. Мы об этом узнали случайно, когда новые хозяева поменяли в квартире замки. Неделю назад мы получили выписку из Росреестра, где новым собственником значится Армен Джигарханян", – рассказала Широкова.

По ее словам, кто-то "действовал одновременно по доверенности и от Армена Борисовича, и от Виталины Викторовны, то есть мошенническим способом".

Соответствующее заявление уже подано в правоохранительные органы, идет проверка.



"Квартира в Глухово действительно принадлежит теперь Армену Борисовичу. Но все было сделано законно. Кстати, и квартира в Староконюшенном переулке сейчас полностью в его распоряжении", – заявил, в свою очередь, адвокат народного артиста Евгений Парфенов

По его словам, большую часть времени Джигарханян живет на Арбате. А может поехать в Глухово. "У Армена Борисовича нет и финансовых проблем", – сказал Парфенов.

Судя по всему, история с элитной квартирой в ближайшее время получит продолжение.