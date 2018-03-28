Цымбалюк-Романовскую лишили денег
Виталина Цымбалюк-Романовская попыталась оспорить в суде правомерность выемки из ее банковской ячейки миллиона рублей. Ее жалоба была рассмотрена сегодня Мосгорсудом, и она осталась без удовлетворения.
По утверждению адвоката украинской пианистки Ларисы Широковой, выемка денег была произведена незаконно, а санкция статьи, по которой обвиняют ее подзащитную, предполагает арест средств на сумму не более 200 тыс. рублей. Однако, как заявил прокурор, в выдаче разрешения на выемку нарушений не было, сообщает РИА "Новости".
После того как решение было оглашено, неудовлетворенная сторона заявила, что будет обжаловать его в кассационном порядке.
Изъятие миллиона из банковской ячейки Виталины произошло осенью прошлого года. По ее словам, следователи искали "поддельные документы о мошеннических сделках по недвижимости", а поскольку не нашли, "решили изъять хотя бы деньги".
Следствие вменяет Цымбалюк-Романовской сбор и сообщение прессе информации о личной и семейной жизни с Арменом Джигарханяном без его согласия. Все обвинения она отвергает.
Как утверждает женщина, она по-прежнему любит своего бывшего мужа.
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