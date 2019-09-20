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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Ромнаовская в очередной раз отдыхают в разных компаниях. Певец гуляет по центру Москвы с другом и двумя девушками, которые очень понравились его подписчикам.
На снимках в Инстаграм Шаляпин выглядит веселым и демонстрирует всем свою белоснежную улыбку, что не могли не заметить его поклонники. "Погуляли по Тверской, вспомнили студенческую юность", – подписал пост артист.
"Красивые девчонки!!!", "Красавцы и красавицы", "Эти девочки тебе к лицу! Смотришься с ними молодо и стильно. Витамина что-то не то! Без обид", "Виталина тебе не пара", "Ничего себе, какие белые зубы",
– прокомментировали фото артиста.
Пока Шаляпин развлекается в компании двух красоток, бывшая Армена Джигарханяна отдыхает с подругой в театре. Под постом Цымбалюк-Романовской отметили ее прекрасный внешний вид и попросили пианистку скорее завести ребенка от любовника.
"Виталина, когда начнете думать о ребенке? Пожалуйста, резину не тяните, я буду очень рада за вас", "Виталиночка, Вы, как всегда, хорошенькая– прихорошенькая!!!", – написали в Инстаграм Цымбалюк-Романовской.
По слухам, у Прохора Шаляпина уже есть сын от бывшей возлюбленной Татьяны Гудзевой. Недавно бывших любовников снова застали вместе.
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