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"Финанасовый интерес": Цымбалюк разоблачила бывшую Джигарханяна

Армен Джигарханян Фото: www.globallookpress.com
Армен Джигарханян воссоединился со своей второй супругой Татьяной Власовой. Произошедшее не смогла оставить без внимания бывшая артиста

Виталина Цымбалюк Романовская уверена, что женщина решила вернуться к Джигарханяну не просто так – у нее есть свой меркантильный интерес. Пианистка упрекнула вторую жену актера в том, что 20 лет она жила в Америке, а в последний год, когда Армену Борисовичу было совсем плохо, так и не приехала к нему.

"Думаю, за этим стоит финансовый интерес, какой-то расчет", - прокомментировала ситуацию "КП" Цымбалюк-Романовская.

По словам пианистки, у Армена Борисовича наверняка есть какое-то имущество, которое наследники хотят теперь прибрать к рукам. Состояние артиста по фото Цымбалюк оценивает, как неудовлетворительное. Она видит, что с ним происходит трагедия, он стал "старым, больным человеком".

Возвращение супруги состояние Джигарханяна не улучшит – думает Цымбалюк-Романовская.

"Как говорил Армен Борисович, она всю жизнь на нем паразитировала. Да и физически ей уже тяжело, она ненамного моложе бывшего мужа",

– рассказала третья супруга артиста журналистам.

Напомним, Армен Джигарханян был женат на Татьяне Власовой с 1967 г. по 2015 г. Через несколько лет после развода актер женился на молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. В 2017 г. супруги развелись с большим скандалом, после чего состояние здоровья артиста сильно ухудшилось.

Теперь Виталина Цымбалюк-Романовская встречается с Прохором Шаляпиным, но и в этих отношениях, похоже, не все гладко: певца заметили в компании бывшей любовницы, которая, по слухам, родила от него сына.

Дарья ПЕТРОВА
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