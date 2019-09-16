Известный актер рассказал, что снова живет с экс-супругой и счастлив

К Армену Джигарханяну вернулась прежняя жена Татьяна Власова. И мэтр теперь доволен, как сложилась его личная жизнь.

"Да я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!" – рассказал актер корреспонденту портала Novostink.net.

Многие интернет-пользователи в ответ на новость о воссоединении актера с женой негодовали:

"Так и думала, что вернется, и она примет, как это все... короче, противен он мне...", "Старый маразматик, а сколько крови попил у нее", "Имущество все разбазарил", "Старый дурень!!!", "Отбегался по молоденьким", "Когда бог захочет наказать человека, отнимает разум в старости".



В начале октября у Армена Борисовича день рождения. Ему исполнится 84 года. Он признался, что некоторые проблемы со здоровьем у него есть, но "грех жаловаться, большое спасибо моим друзьям и врачам, которые очень строго за этим следят, при малейших подозрениях просят провериться или пройти какие-то процедуры, ничего критического, не происходит.

Актер чувствует себя счастливым человеком. Считает, что пришло время пожить для себя. Он читает, гуляет, смотрит футбол, фильмы, общается с друзьями, много размышляет.

Не забывает мэтр и о работе. Бывает в своем театре "в силу своих возможностей", но не ежедневно: "сложно ездить, подниматься по лестнице". Однако "постоянно на связи с директором, с режиссерами, вопросов много". На днях он собиратеся присутствовать на премьере спектакля "Тетка Чарли" по пьесе Брэндона Томаса, по которой снимали фильм "Здравствуйте, я Ваша тетя", в котором сыграл одну из ведущих ролей.

А Виталина Цымбалюк-Романовская на фоне радостной вести о Джигарханяне написала о любви. Однако сообщение о воссоединении бывшего мужа с экс-супругой никак не отреагировала.

"Долгих теплых дней и вечеров всем моим друзьям... И если вдруг солнце перестанет согревать нас достаточно – пусть нас согревает любовь",

сообщила киевская пианистка под новым фото в Instagram.

Ее развели с Арменом Джигарханяном в ноябре 2017 года. Актер предпочитает не вспоминать об семейнойй жизни с молодой женой, а она иногда говорит о нем и об их браке. Недавно Виталина заявила, что Джигарханян был и остается "главным мужчиной ее жизни".

