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"Сколько крови попил": бывшая вернулась к Джигарханяну

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Известный актер рассказал, что снова живет с экс-супругой и счастлив

К Армену Джигарханяну вернулась прежняя жена Татьяна Власова. И мэтр теперь доволен, как сложилась его личная жизнь.

"Да я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!" – рассказал актер корреспонденту портала Novostink.net.  

Многие интернет-пользователи в ответ на новость о воссоединении актера с женой негодовали

"Так и думала, что вернется, и она примет, как это все... короче, противен он мне...",  "Старый маразматик, а сколько крови попил у нее", "Имущество все разбазарил", "Старый дурень!!!", "Отбегался по молоденьким", "Когда бог захочет наказать человека, отнимает разум в старости".

В начале октября у Армена Борисовича день рождения. Ему исполнится 84 года. Он признался, что некоторые проблемы со здоровьем у него есть, но "грех жаловаться, большое спасибо моим друзьям и врачам, которые очень строго за этим следят, при малейших подозрениях просят провериться или пройти какие-то процедуры, ничего критического, не происходит.

Актер чувствует себя счастливым человеком. Считает, что пришло время пожить для себя. Он читает, гуляет, смотрит футбол, фильмы, общается с друзьями, много размышляет. 

Не забывает мэтр и о работе. Бывает в своем театре "в силу своих возможностей", но не ежедневно: "сложно ездить, подниматься по лестнице". Однако "постоянно на связи с директором, с режиссерами, вопросов много". На днях он собиратеся присутствовать на премьере спектакля "Тетка Чарли" по пьесе Брэндона Томаса, по которой снимали фильм "Здравствуйте, я Ваша тетя", в котором сыграл одну из ведущих ролей. 

А Виталина Цымбалюк-Романовская на фоне радостной вести о Джигарханяне написала о любви. Однако сообщение о воссоединении бывшего мужа с экс-супругой никак не отреагировала.

"Долгих теплых дней и вечеров всем моим друзьям... И если вдруг солнце перестанет согревать нас достаточно – пусть нас согревает любовь",

сообщила киевская пианистка под новым фото в Instagram. 

Ее развели с Арменом Джигарханяном  в ноябре 2017 года. Актер предпочитает не вспоминать об семейнойй жизни с молодой женой, а она иногда говорит о нем и об их браке. Недавно Виталина заявила, что Джигарханян был и остается "главным мужчиной ее жизни".

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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