Киевская пианистка похвасталась домашним счастьем с возлюбленным, а их назвали сестрой и братом

Виталина Цымбалюк-Романовская приятно проводит время с Прохором Шаляпиным за чаем с сушками в ее квартире. На фото, которое блондинка опубликовала в соцсети, оба выглядят довольными – счастливо улыбаются.

"Затихает Москва, стали синими дали...", – сопроводила кадр словами известной песни бывшая жена Армена Джигарханяна. И пожелала всем хороших снов и беречь друг друга.

Одни подписчики заметили перемены во внешности пианистки и певца, то, что они теперь одинаковы, и решили, что это неспроста:

"У вас уже одинаковый цвет волос, и это хороший знак", "Как брат и сестра", "Вы очень похожи. Это судьба", "Хороший признак для того чтобы быть вместе...", "Теперь как двойняшки, светлячки", "Конфетки, бараааночки... красивая парочка", "Две капельки", "Цыплятки!".



Другие в очередной раз заявили, что любовники созданы друг для друга. "Сладкая парочка", "Вы не хорошие, вы лучшие! Милые, очаровательные, влюбленные!", "Хороши! Очень подходите друг другу", "Счастливы вместе", "Женитесь уже! Сколько можно ждать!", "Прошка, не таскайся больше ни с кем... Люби только Виталину", "Так хочется чтобы вы были вместе! Когда вы вместе, вы излучаете лучики счастья радости красоты", "Милашки позитивные!!!", "Хочу вашу сввдьбу", – не сдержались и потребовали они на фоне разных слухов об отношениях пианистки и певца.

Фанаты восхищались Цымбалюк-Романовской: "Куколка, красавица, умница, что бы там ни говорили!", "На Виталину приятно смотреть – всегда улыбка! Молодец!".

Некоторые припомнили все, что в последнее время стало известно о похождениях Шаляпина. "Хочется, чтобы тот человек, который с Вами рядом, не использовал Вас, а был настоящим другом и любящим мужем", "Как они поженятся, если Прохор изменяет ей с Гудзевой... что даже ребенка сделали... А Виталина делает вид, что во всем ему верит, видимо, последний шанс он", " "Так ребенок действительно не его? Или это шоу? Надеюсь, он не такой подлец... Судя по тому, что вы вместе, значит, шоу", – высказались они.

Ранее Прохор поделился домашним видео с Виталиной, после того как провел время с другой. Тем временем к экс-супругу пианистки вернулась бывшая жена.