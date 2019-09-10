Хрупкую пианистку предупредили, что новый возлюбленный интересуется ею из корыстных побуждений

Стоило Виталине Цымбалюк-Романовской и Прохору Шаляпину объявить на всю страну о своей любви, как светские львицы наперебой бросились предостерегать хрупкую пианистку от увлечения ветреным певцом.

В студию программы "На самом деле" 10 сентября пришла Татьяна Гудзева, которая заявила, что родила ребенка от Шаляпина. При этом Татьяна заверила всех присутствовавших, что Прохор крутит роман с Виталиной только из-за денег, а на самом деле за ее спиной встречается с другими дамами.

Гудзева добавила, что Шаляпин боится Цымбалюк-Романовскую, однако вынужден оставаться у нее под каблуком, так как пианистка – "проходной билет в богему". Сама Виталина спокойно отнеслась к откровениям Татьяны, подчеркнув, что не заметила, что Прохор использует ее.

Вслед за этим увещевать экс-супругу Джигарханяна принялась известная светская львица Алена Кравец. Не тратя времени зря она заявила:

"Виталиночка, мне очень неудобно. Я хочу раскрыть тебе глаза на этого человека. Мне реально жалко тебя, что ты такая доверчивая и веришь Прохору... У Прохора со всеми любовь."

Кравец добавила, что, когда Шаляпин познакомился с ней, то первым делом спросил, какая у нее жилплощадь.

Сам Прохор заявил, что искренне влюблен в Виталину, хотя ему и льстит, что пианистка не бедна. Что же касается предполагаемого отцовства, Шаляпин сказал, что готов сделать ДНК-тест.