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Шаляпин заметно изменился после разоблачения

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая Джигарханяна даже не узнала любовника

Как только прозвучали слова о том, что у Прохора Шаляпина "со всеми любовь", он отважился на заметные перемены во внешности.  И сообщил об этом в соцсети, приложив фото, на котором показан в новом виде.

"За десять лет моего бессменного имиджа я все-таки решился сменить прическу", – объявил он под снимком, на котором позирует с автором своего теперешнего имиджа.

Певец также поблагодарил стилиста "за мегапрофессионализм" и добавил. что тот "много лет является бессменным стилистом самых крутых звезд нашей страны".

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Подписчикам новый образ Шаляпина пришелся по нраву. Они не поскупились на комплименты: "Огонь", "Круто. Прямо круто", "Мега", "Помолодел лет так на 10", "Ого! Минус 20 лет сразу!",  "Дружище, красавчик! Тебе идет!!!", "Здорово!","Неожиданно!", "Шикарно", "Отлично, Прохор",  "Наконец-то".

Не осталас равнодушной и Виталина Цымбалюк-Романовская. Сперва она заявила, что "не узнала" возлюбленного, а потом добавила: "Зато какой красивый... Господи, за что мне такое счастье".  

А он буднично поинтересовался: "Ты хлеба купила? А то еду без хлеба домой".

Некоторые высказали другие мнения.

"Бабушкам понравится", "Нет, с черными волосами лучше...", "На Воробьева чем-то похож теперь", "Пусть Александр и Виталине что-нибудь придумает с имиджем.А то на фоне тебя, такого стильного, она вообще потеряется",

– отметили такие.

Ранее в программме "На самом деле" в адрес Прохора Шаляпина прозвучали обвинения в неверности Виталине Цымбалюк-Романовской, а также ухаживании за нею с целью нажитвы и продвижения карьеры. Сама киевская пианистка до этого обещала выяснить отношения.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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