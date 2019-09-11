Бывшая Джигарханяна даже не узнала любовника

Как только прозвучали слова о том, что у Прохора Шаляпина "со всеми любовь", он отважился на заметные перемены во внешности. И сообщил об этом в соцсети, приложив фото, на котором показан в новом виде.

"За десять лет моего бессменного имиджа я все-таки решился сменить прическу", – объявил он под снимком, на котором позирует с автором своего теперешнего имиджа.

Певец также поблагодарил стилиста "за мегапрофессионализм" и добавил. что тот "много лет является бессменным стилистом самых крутых звезд нашей страны".

Подписчикам новый образ Шаляпина пришелся по нраву. Они не поскупились на комплименты: "Огонь", "Круто. Прямо круто", "Мега", "Помолодел лет так на 10", "Ого! Минус 20 лет сразу!", "Дружище, красавчик! Тебе идет!!!", "Здорово!","Неожиданно!", "Шикарно", "Отлично, Прохор", "Наконец-то".

Не осталас равнодушной и Виталина Цымбалюк-Романовская. Сперва она заявила, что "не узнала" возлюбленного, а потом добавила: "Зато какой красивый... Господи, за что мне такое счастье".

А он буднично поинтересовался: "Ты хлеба купила? А то еду без хлеба домой".

Некоторые высказали другие мнения.

"Бабушкам понравится", "Нет, с черными волосами лучше...", "На Воробьева чем-то похож теперь", "Пусть Александр и Виталине что-нибудь придумает с имиджем.А то на фоне тебя, такого стильного, она вообще потеряется",

– отметили такие.

Ранее в программме "На самом деле" в адрес Прохора Шаляпина прозвучали обвинения в неверности Виталине Цымбалюк-Романовской, а также ухаживании за нею с целью нажитвы и продвижения карьеры. Сама киевская пианистка до этого обещала выяснить отношения.