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"Мужчина мечты": Цымбалюк-Романовская рассказала о жизни с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская рассказала правду об адской жизни с Джигарханяном
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Пианистка ответила на все провокационные вопросы

Светская львица Алена Кравец вызвала на откровенный разговор пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. 

В своей программе "Сказки от Аленушки Кравец" Алена решила расспросить Виталину о том, как жилось ей в браке с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Кравец не стала ходить вокруг да около и прямо спросила у Цымбалюк-Романовской:

"Как спалось тебе с дедушкой?"

Пианистка ответила на откровенный вопрос с большим достоинством:

"Он вовсе не дедушка, это неправильная позиция...В случае с Джигарханяном я... еще в детстве выбрала себе кумира и поклонялась ему. Меня в нем привлекли харизма и восхищение. Это мужчина моей мечты, мужчина половины моей жизни".

Она добавила, что в браке она жила не для себя, а для мужа. По словам артистки, она все делала для Армена Борисовича: была не только женой, но и помощницей, водителем, директором и даже медсестрой.

"Это такая адская жизнь!" - 

призналась хрупкая блондинка.

Алену же больше интересовали подробности интимной жизни звезд, и она продолжала выпытывать, что же творилось у супругов в спальне. Тактичная Виталина в ответ отрезала, что о происходящем в постели неприлично рассказывать широкой публике.

Валентина МАЙОРОВА
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