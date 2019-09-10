Киевской пианистке расскажут много нового о любовнике. А она выдаст, что сама думает о нем

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна оказалась в не совсем удобном положении – ее свели лицом к лицу с бывшей девушкой ее милого друга. Что узнает Виталина Цымбалюк-Романовская о Прохоре Шаляпине, станет известно совсем скоро, о чем она сама предупредила фанатов в соцсети.

"Внимание, внимание! Сегодня и завтра... не пропустите программу "На самом деле". Выясняем отношения, которые, в принципе, невозможно выяснить... Наберитесь терпения – и смотрите нас",

– обратилась к телезрителям пианистка.

На фото, под которым размещено сообщение, любовники показаны с адвокатом Алексом Бенхиным. У всех троих прекрасное настроение – они широко улыбаются.

Одни подписчики отозвались на просьбу Виталины – обещали посмотреть передачу. Мнения других разошлись. Пианистка, как и раньше, отвечала некоторым.

На замечание одной дамы о том, что так любовники "денежку зарабатывают", Виталина парировала: "Нам просто нравится, когда нас по ТВ показывают, и нас любит народ". Другой на ее слова "Кто на что учился" заявила, что они с Прохором "очень талантливые в любом жанре... и скромные".

Многие назвали предстоящую программу шоу и отметили, что все это постановка. Цымбалюк не опровергала. "Приходит момент, когда вся наша жизнь кажется спектаклем", – сообщила она.

В программе, которая вот-вот выйдет в эфир, бывшая подруга Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что их по-прежнему связывают близкие отношения, а роман с Виталиной ему нужен был только для продвижения в карьере. Она не только снова назвала певца отцом своего недавно родившегося сына, но и сообщила, что он очень боится Виталину Цымбалюк-Романовскую, так как та "страшный человек".

По ее словам, она и Шаляпин договорились обогатиться за счет Цымбалюк-Романовской. И Гудзева даже помогала разрабатывать план по соблазнению пианистки. "Он решил: раз уж она в него влюблена, то будет у них свадьба. Когда я родила ребенка, он предложил прописать этого ребенка у нее в квартире", – отметила экс-возлюбленная Прохора.



На днях киевская пианистка заявила, что готова в любой момент отпустить возлюбленного. В YouTube-шоу Алены Кравец Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что никого не держит рядом с собой, и ответила на каверзные вопросы о жизни с бывшим мужем Арменом Джигарханяном.

Ранее Прохора Шаляпина чуть не хватил удар. Когда он прочитал о смерти однофамилицы дамы сердца, то, подумав, что речь идет о ней самой, сильно разволновался и даже вызвал скорую.