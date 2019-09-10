Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Выясним": Цымбалюк поставит точку в истории с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Киевской пианистке расскажут много нового о любовнике. А она выдаст, что сама думает о нем

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна оказалась в не совсем удобном положении – ее свели лицом к лицу с бывшей девушкой ее милого друга. Что узнает Виталина Цымбалюк-Романовская о Прохоре Шаляпине, станет известно совсем скоро, о чем она сама предупредила фанатов в соцсети. 

"Внимание, внимание! Сегодня и завтра... не пропустите программу "На самом деле". Выясняем отношения, которые, в принципе, невозможно выяснить... Наберитесь терпения – и смотрите нас",

– обратилась к телезрителям пианистка.

На фото, под которым размещено сообщение, любовники показаны с адвокатом Алексом Бенхиным. У всех троих прекрасное настроение – они широко улыбаются.

Одни подписчики отозвались на просьбу Виталины – обещали посмотреть передачу. Мнения других разошлись. Пианистка, как и раньше, отвечала некоторым.

На замечание одной дамы о том, что так любовники "денежку зарабатывают", Виталина парировала: "Нам просто нравится, когда нас по ТВ показывают, и нас любит народ". Другой на ее слова "Кто на что учился" заявила, что они с Прохором "очень талантливые в любом жанре... и скромные".

Многие назвали предстоящую программу  шоу и отметили, что все это постановка. Цымбалюк не опровергала. "Приходит момент, когда вся наша жизнь кажется спектаклем", – сообщила она.

В программе, которая вот-вот выйдет в эфир, бывшая подруга Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что их по-прежнему связывают близкие отношения, а роман с Виталиной ему нужен был только для продвижения в карьере. Она не только снова назвала певца отцом своего недавно родившегося сына, но и сообщила, что он очень боится Виталину Цымбалюк-Романовскую, так как та "страшный человек".

По ее словам, она и Шаляпин договорились обогатиться за счет Цымбалюк-Романовской. И Гудзева даже помогала разрабатывать план по соблазнению пианистки. "Он решил: раз уж она в него влюблена, то будет у них свадьба. Когда я родила ребенка, он предложил прописать этого ребенка у нее в квартире", – отметила экс-возлюбленная Прохора.

На днях киевская пианистка заявила, что готова в любой момент отпустить возлюбленного. В YouTube-шоу Алены Кравец Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что никого не держит рядом с собой, и ответила на каверзные вопросы о жизни с бывшим мужем Арменом Джигарханяном.

Ранее Прохора Шаляпина чуть не хватил удар. Когда он прочитал о смерти однофамилицы дамы сердца, то, подумав, что речь идет о ней самой, сильно разволновался и даже вызвал скорую.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Литва выступила против союза России и Белоруссии

Вильнюс не устраивает процесс белорусско-российской интеграции

Россия пообещала Украине огромную скидку на газ при одном условии

Жизнь украинцев может стать легче, если Киев пойдет на компромисс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей