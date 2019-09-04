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"Начала бить дрожь": Шаляпину стало плохо после смерти Цымбалюк

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец обратился за помощью к врачам

Прохора Шаляпина едва не хватил удар. Виною всему – заголовки, которые он увидел в Сети. Там писали о смерти... Цымбалюк, и он принял их за сообщения о кончине своей возлюбленной.

"Мне стало плохо с сердцем, в глазах потемнело и тело начала бить дрожь",

рассказал певец корреспонденту "Дней ру". Он растерялся, ведь "не понимал, что случилось, потому что накануне виделся с Виталиной, и все было хорошо".

После этого, отметил друг бывшей Джигарханяна, "начался ад". Ему постоянно звонили с вопросами о Цымбалюк-Романовской, из-за чего состояние артиста стало критическим. Он вспоминал: "В какой-то момент понял: еще секунду, и меня хватит удар. Я даже вызвал скорую". 

Но "пытался дозвониться и писал сообщения Виталине, а та была не в Сети и не читала их. Когда пианистка все же позвонила ему и спросила, что произошло, он "просто расплакался от напряжения".

О том, что умерла однофамилица любимой – Ирина Григорьевна Цымбалюк, главный специалист по технике безопасности и охране труда в МХТ имени Чехова, – певец узнал позже. До этого сильно перенервничал, "да и седых волос добавилось", сообщил Прохор.

Этих волнений не заметили подписчики Шаляпина в соцсети, куда накануне он поместил два жизнерадостных фото с размышлениями о том, что "не суди" определяет настоящую цену человека".

Поклонники согласились с высказыванием артиста и расхвалили его: "Класс!", "Наш драгоценный бриллиантик!!!", "Как всегда, с улыбкой и мудростью!", "Самый лучший певец, прекрасный принц нашей эстрады!".

Отметилась в Instagram и Виталина. Она опубликовала видео, на котором Прохор приглашает на свой концерт в Калининграде. И в ролике он выглядит веселым и довольным, ни малейшей тени от пережитого ужаса... 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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