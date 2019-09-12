Артиста убеждают расстаться с любовницей

Поклонницы Прохора Шаляпина очень оживились после того, как он изменил прическу и стал блондином. Теперь под фотографиями артиста появляются сотни комментариев с комплиментами. Пользователи уверены, что такому помолодевшему и красивому мужчине нужна достойная женщина. Шаляпину предлагают расстаться с Цымбалюк-Романовской и обратить внимание на знаменитых певиц: Надежду Бабкину, Эдиту Пьеху и Ирину Аллегрову.

Пока одни восхищаются похорошевшим Прохором Шаляпиным, другие считают, что перемены пошли ему не на пользу – певец стал выглядеть, как "попугай".

"Проша, друг, бросай уже ты эту Камбалину, и нужно брать новые вершины – впереди Надюшка Бабкина, Ирка Аллегрова, ну и конечно вершина вершин Эдита Пьеха!", "Смазливая малолетка"", "Выглядишь на 16", "Помолодел лет на 10 минимум", "Какой красавчик", "Как попугай", "Теперь похож на Кена",

– написали в Instagram певца.

Несмотря на слухи о расставании, Шаляпин и Цымбалюк-Романовская, похоже, счастливы вместе. Разрушить их союз не смогли даже злопыхатели, которые на всю страну рассказали о приставаниях артиста к другим женщинам.

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