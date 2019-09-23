Пианистку просят скорее родить ребенка

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками новым фото из мастерской художника, где она прикрывает живот рукой. Пока одни обсуждали голые ноги пианистки, другие расхвалили телезвезду и попросили ее задуматься о рождении ребенка.

Комментаторы считают, что бывшая Армена Джигарханяна вполне могла бы родить от своего нынешнего возлюбленного Прохора Шаляпина.

"Все прекрасно, не хватает лишь малыша, не упустите время! Не то что бы я указываю я просто убеждена что такие прекрасные люди должны иметь продолжение! У вас замечательные гены!", – написали в Инстаграм.

Пару назад в медиапространстве появились слухи о беременности Цымбалюк-Романовской. Пианистка опровергать их не стала и сказала, что назовет сына Арменом.



Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин вместе уже около года. За это время влюбленные пережили многое: поучаствовали во множестве передач, разобрались с предполагаемыми детьми артиста и ответили на десятки комментариев завистников в социальных сетях.

Несмотря на все трудности, влюбленные до сих пор вместе и задумываются о совместном будущем: в Интернете не раз предполагали, что пара уже поженилась. Завести общего ребенка Шаляпин и Цымбалюк-Романовская тоже когда-нибудь планируют.

"Я был бы счастлив и горд, если бы она родила мне малыша…Если у меня в ближайшем будущем появится ребенок, то я буду этому очень рад",

- заявлял когда-то певец.

Пока у 40-летней пианистки детей нет, а вот про 35-летнего Шаляпина с такой уверенностью сказать нельзя. Бывшая девушку артиста Татьяна Гудзева утверждает, что отцом ее сына является как раз Прохор Шаляпин. Недавно бывших любовников даже заметили вместе в детском отделе магазина.

Заводить детей после 40 лет – популярная тенденция у российских знаменитостей. Например, Анастасия Заворотнюк стала мамой в 47 лет. По слухам, актриса прошла через процедуру ЭКО и гормональную терапию, которая и могла активировать раковые клетки.