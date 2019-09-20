Лечить актрису будут своими силами

Родные Анастасии Заворотнюк и ее лечащие врачи отказались от помощи других специалистов. Лечить звезду сериала "Моя прекрасная няня" будут своими силами, – сообщает Telegram-канал Mash.

"Несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать",

– говорится в сообщении.

Также, по информации журналистов, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в терапевтическом отделении в тяжелом состоянии.

Ранее друг артистки рассказал, что ребенка Анастасии Заворотнюк и ее мужу родила суррогатная мать.