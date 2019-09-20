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Родные Заворотнюк отказались от помощи других врачей

Родные Заворотнюк отказались от помощи других врачей
Анастасия Завортнюк. Фото: www.globallookpress.com
Лечить актрису будут своими силами

Родные Анастасии Заворотнюк и ее лечащие врачи отказались от помощи других специалистов. Лечить звезду сериала "Моя прекрасная няня" будут своими силами, – сообщает Telegram-канал Mash.

"Несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать",

говорится в сообщении.

Также, по информации журналистов, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в терапевтическом отделении в тяжелом состоянии.

Ранее друг артистки рассказал, что ребенка Анастасии Заворотнюк и ее мужу родила суррогатная мать. 

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ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА
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