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Комы и паралича не было: вскрылась правда о болезни Заворотнюк

Комы и паралича не было: вскрылась правда о болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Тревожные сообщения о состоянии артистки могут оказаться ложью

Пока поклонники артистки радуются хорошим новостям о здоровье Анастасии Заворотнюк, журналисты сообщают, что звезда не выходила из комы, так как и не впадала в нее. А все заявления о полиорганной недостаточности и параличе – ложь, выдуманная друзьями знаменитости – пишет Telegram-канал Baza.

"Актриса не находилась при смерти, хотя – да, она тяжело больна. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось", – сообщают в Интернете.

По информации журналистов, сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит в московской клинике курсы лучевой терапии, при чем лечат звезду абсолютно бесплатно: якобы друзья артистки смогли использовать ее полис ОМС.

Напомним, сегодня появилась информация, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и может дышать самостоятельно. Как пишет телеканал 360, у актрисы диагностирована 4 стадия рака мозга.

Дарья ПЕТРОВА
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