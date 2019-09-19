Тревожные сообщения о состоянии артистки могут оказаться ложью

Пока поклонники артистки радуются хорошим новостям о здоровье Анастасии Заворотнюк, журналисты сообщают, что звезда не выходила из комы, так как и не впадала в нее. А все заявления о полиорганной недостаточности и параличе – ложь, выдуманная друзьями знаменитости – пишет Telegram-канал Baza.

"Актриса не находилась при смерти, хотя – да, она тяжело больна. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось", – сообщают в Интернете.

По информации журналистов, сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит в московской клинике курсы лучевой терапии, при чем лечат звезду абсолютно бесплатно: якобы друзья артистки смогли использовать ее полис ОМС.

Напомним, сегодня появилась информация, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и может дышать самостоятельно. Как пишет телеканал 360, у актрисы диагностирована 4 стадия рака мозга.